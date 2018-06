Fifa 19 – erster Trailer mit Christiano Ronaldo und der UEFA Champions League

Auf der heutigen EA Play im Rahmen der E3 hat EA Sports den ersten Trailer zu Fifa 19 veröffentlicht. Nachdem Konami die Rechte an der UEFA Champions League verloren hat, sichert sich nun EA die Rechte an der Königsklasse des europäischen Vereinsfußballs. Im Trailer mit Christiano Ronaldo, Neymar, Pep Guardiola und einigen weiteren Stars dreht sich alles um die Champions League. Die Musik für den Trailer ist unter anderem in Zusammenarbeit mit Hans Zimmer produziert worden.

Releasedatum und erste Screenshots

Fifa 19 wird weltweit am 28. September 2018 für PC, Playstation 4, Xbox One und für Nintendo Switch erscheinen. Erste Screenshots findet ihr in der Galerie