Fifa 18: Ultimate Team wird morgen Abend offiziell enthüllt

Heute erreichte uns eine News das am morgigen Abend, also den 01.08, weitere Informationen zum kommenden Fifa 18 mitgeteilt werden. Am meisten sollten sich die Fans aber auf Informationen zum kommenden Ultimate Team einstellen. Diese Informationen konnten wir der offiziellen Website von Electronic Arts entnehmen die Infos gibt zu einer Pressekonferenz die morgen auf 19:15 angesetzt ist. Anschauen kann man sich die PK via YouTube und Twitch.

Die Entwickler möchten erste Informationen zu Icons, Features und dem Gameplay mitteilen. Man darf jedenfalls gespannt sein was sich die Entwickler dieses Jahr ausgedacht haben denn wenn wir uns zurückerinnern haben sie mit dem Squad Builder Challenges eine durchaus positive Neuerung in Fifa 17 eingebaut. Wir halten euch natürlich auf dem laufenden mit Informationen von der Pressekonferenz. FIFA 18 erscheint am 29. September 2017 für die PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360, Nintendo Switch und den PC erscheinen. Besonderheiten für deutsche Spieler werden die dritte Liga und der DFB Pokal sein.