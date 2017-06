Fifa 18 – Alex Hunter kehrt zurück und erster Gameplay Trailer

Nach einem erfolgreichen Debut von „The Journey„, dem Karrieremodus in Fifa 17, werden die Spieler auch in Fifa 18 wieder in die Rolle von Alex Hunter schlüpfen können. EA Sports gab im Rahmen von EA Play in der vergangenen Nacht bekannt das die Geschichte weiter geht und direkt einen entsprechenden Trailer veröffentlicht. Darin zu sehen sind einige internationale Superstars die über die weitere Zukunft von Alex Hunter spekulieren. Zieht es den Spieler zum Beispiel in die Bundesliga oder gar zu Real Madrid um gemeinsam mit Christiano Ronaldo aufzulaufen?

Neben dem Karrieremodus präsentierte EA Sports noch einen zweiten Trailer in dem sich alles um den Coverstar Christiano Ronaldo dreht.