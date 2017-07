FIFA 18 – 3. Liga und DFB-Pokal bestätigt

EA erfüllt den Wunsch vieler deutscher Spieler des beliebten Fußballspiels FIFA. Erstmals werden in FIFA 18 die 3. Bundesliga und der DFB-Pokal spielbar sein.

Die Spatzen pfiffen es bereits seit einiger Zeit von den Dächern und Electronic Arts beendete jetzt die Gerüchteküche. Mit der Integration der 3. Bundesliga, aber auch des DFB-Pokals geht das Unternehmen einen großen Schritt auf die Spieler von FIFA zu. Für alle 20 Clubs der 3. Liga bestehen die Lizenzen inkl. digitalisierter Trikots. Der DFB-Pokal wird einzeln und im Rahmen des Karriere-Modus spielbar sein. Alle integrierten Personen von DFB und EA zeigen sich erleichtert und erfreut, besonders deshalb, weil durch die 3. Liga ein besonderer emotionaler und lokaler Aspekt ins Spiel Einzug hält.

FIFA 18 wird am 29. September für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch (in „abgespeckter“ Version) erscheinen und auch für die letzte Konsolengeneration PS3 und Xbox 360.