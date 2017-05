Fifa 17 – Team of the Week 37

Das 37. Team of the Week im Ultimate Team Modus von Fifa 17 fest. Erhalten kann man die Spieler vom 31.5 bis 7.6 unter anderem mit Francesco Totti, Ivan Perisic und Antonio Rüdiger.

Besonderheiten in diesem Team of the Week ist der mit einem Rating von 83 die Hero Karte von Francesco Totti der sich nach 40 Jahren von seinem Club As Rom verabschiedet hat. Er war dem Club ein Vierteljahrhundert (25 Jahre) treu, wird aber seine Karriere noch nicht beenden. Laut Gerüchten wird es ihn in die amerikanische MLS ziehen in der benfalls Bastian Schweinsteiger unterwegs ist. Die höchsten Werte im aktuellen Team der Woche sicherten sich die zwei Spieler vom SSC Neapel Lorenzo Insigne und Marek Hamsik. Einen Spieler aus der ersten Bundesliga ist nicht darin vertreten da ja schon die Saison beendet ist, allerdings finden wir den deutschen Spieler Antonio Rüdiger im Team der Woche.

Startelf:

Torwart: Joe Hart – Gold

Verteidiger: Lorenzo De Silvestri (RV) – Gold

Verteidiger: Antonio Rüdiger (IV) – Gold

Verteidiger: Davide Santon (LV) – Gold

Mittelfeldspieler: Oguzhan Özyakup (ZM) – Gold

Mittelfeldspieler: Victor Vazquez (ZM) – Gold

Mittelfeldspieler: Marek Hamsik (ZM) – Gold

Mittelfeldspieler: Francesco Totti (ZOM) – Heldenkarte

Mittelfeldspieler: Ivan Perisic (LM) – Gold

Stürmer: Lorenzo Insigne (LF) – Gold

Stürmer: Seydou Doumbia (ST) – Gold

Auswechselspieler:

Torwart: Pawel Kieszek – Silber

Verteidiger: Michael Leahy (IV) – Bronze

Mittelfeldspieler: Marcos Acuna (LM) – Gold

Stürmer: Giocani Dos Santos (ST) – Gold

Stürmer: Gregoire Defrel (ST) – Gold

Stürmer: Ikechukwu Uche (ST) – Silber

Stürmer: Juan Munoz (ST) – Silber

Reserve: