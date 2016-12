FAST & FURIOUS 8: Erster Trailer online!

Fast & Furious rollt wieder! Teil acht der schnellsten Filmreihe der Welt feierte letzte Nacht den sehnsüchtig erwarteten Trailer-Launch mit einer gigantischen Party am New Yorker Times Square. Vor Ort wurden die anwesenden Stars und abertausende Fans von der größten Video-Installation aller Zeiten restlos begeistert.

Fast & Furious 7 war der Film, der schneller als jeder andere über die Ziellinie von weltweit 1 Milliarde Dollar Umsatz bretterte. Im Fahrtwind dieses Superhits folgt jetzt das neueste Kapitel in einer der beliebtesten und langlebigsten Kinoreihen aller Zeiten. Im aktuellen Teil der FAST & FURIOUS-Saga von Universal Pictures tritt Vin Diesel einmal mehr an die Spitze der bewährten Pistenpiloten – der Start folgt am 13. April 2017. Die Produktion liegt erneut in den bewährten Händen von Neal H. Moritz und Diesel.

AB 13. April 2017 IM KINO

Quelle: PM