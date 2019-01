Far Cry New Dawn – Neuer Story-Trailer

Far Cry New Dawn geht in die Zielgerade, in wenigen Wochen startet das neue Abenteuer. Bis dahin müssen wir uns mit Trailern begnügen und da passt es ja ganz gut, dass Ubisoft einen neuen Story-Trailer veröffentlicht hat.

Far Cry New Dawn spielt 17 Jahre nach den Ereignissen aus Far Cry 5 und ist in ein post-apokalypisches Setting gefasst. Wenn ihr den Trailer schaut, dann wird euch ein bekanntes Gesicht begegnen…

Far Cry New Dawn erscheint am 15. Februar für PC, Playstation 4 und Xbox One. Alle weiteren News zu Far Cry New Dawn findet ihr hier: Link