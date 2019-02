Far Cry New Dawn: Live Action-Trailer Doppelt so Böse

Ubisoft präsentierte heute den Live Action-Trailer Doppelt so böse zu Far Cry New Dawn. Das Video stellt die Zwillingsschwestern Mickey und Lou vor. Die Anführerinnen der Highwaymen bereisen die postapokalyptische Welt und reißen sich die spärlich verfügbaren Ressourcen unter den Nagel. Dieses Mal haben sie beschlossen, eine Bar zu überfallen und ihre Pistolen und AK-47 sprechen zu lassen. It’s raining men…



Der Trailer mit seiner actiongeladenen Kampfsequenz wurde unter der Regie von Xavier Gens gedreht. Im aufgeladenen Showdown agieren die Charaktere zum ikonischen Song „It’s Raining Men“, der von SixtyFour Music speziell dafür neu aufgelegt wurde.

Far Cry New Dawn, die neue eigenständige Fortsetzung von Far Cry 5, die 17 Jahre nach der Atomapokalypse handelt, wird am 15. Februar auf Xbox One, PlayStation 4 und PC veröffentlicht.