Far Cry 5 – selbsterstellter Hauptcharakter für die Spieler

Die bisherigen Hauptpersonen in den vergangenen Far Cry Titeln waren immer vom Entwickler vorgegeben. Im kommenden Far Cry soll sich dies ein kleines bisschen ändern sodass die Spieler die Möglichkeit haben zumindest Geschlecht und Hautfarbe ihres Charakters selbst zu bestimmen. So wird man in Far Cry 5 mit einem teilweise selbst erschaffenen Charakter der amerikanischen Sekte Edens Gate den Kampf ansagen.

Leidenschaftlichen Spielern die Far Cry seid Tag 1 verfolgen dürfte bekannt sein das in den vergangenen Teilen die Hauptrolle jedes mal männlich besetzt war, egal ob Tourist, Mensch oder Freiheitskämpfer. Durch das ändern des Geschlechts und der Hautfarbe erlangen die Spieler ein kleines bisschen mehr Freiheit. Ob sich die Gestaltung seiner individuellen Hauptrolle auf die Story auswirkt ist bis jetzt noch nicht bekannt. Wir sind auf jedenfall gespannt welche Informationen Ubisoft für uns noch bereit hält.