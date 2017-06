FAQ veröffentlicht zu Destiny 2

Mittlerweile gibt es nun von Activison und Bungie ein FAQ zur kommenden Beta Phase von Destiny 2. Dieser dien dazu um alle nötigen und wichtigen Informationen zu erhalten bevor die Beta an den Start geht. In den FAQ’s werden wir wichtige Informationen finden zu den Startzeiten und den Beta-Codes.

Wie schon erwartet werden Activison gemeinsam mit Bungie eine Beta Launch machen bevor Destiny 2 für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Dieser Beta Launch wird unter anderem für die Vorbesteller des Titels sein. Nach einer kurzen Zeit sollen aber auch weitere Gamer die Möglichkeit haben das Spiel zu testen. Auf der offiziellen Seite von Destiny 2 finden wir einen Übersicht mit den wichtigsten Daten und Fakten zum kommenden Spiel.

Die Beta zum Spiel wird für Vorbesteller auf der PS4 am 18.07.2017 starten und für Besitzer der XBox One am 19.07.2017. Alle anderen die in den Genuss kommen das Spiel vorab zu testen dürfen ab 21.07.2017 ran. Schlechte nachrichten gibt es leider für die PC Spieler, denn diese dürfen höchstwahrscheinlich erst Ende August an die Beta ran. Natürlich handelt es sich bei diesen Informationen um vorläufige Bekanntmachungen die natürlich jederzeit seitens der Entwickler abgeändert werden können.

Vorbesteller die sich Destiny 2 digital vorbestellt haben erhalten ihren Beta Zugang automatisch via PlayStation Store, XBox Store oder Blizzard Shop. Für Vorbesteller die ihre Version physisch möchten befindet sich ein Code in der Verpackung dieser muss hier eingelöst werden.

Alle weiteren Informationen zur Beta von Destiny 2 könnt ihr den offiziellen FAQ’s entnehmen