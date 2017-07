Fable Fortune – Verschiebt sich kurzfristig

Eigentlich sollte bereits ab nächster Woche Fable Fortune für Xbox One erscheinen. Doch es gibt eine unerwartete Verzögerung, was allerdings gar nicht so dramatisch ist. Und so verzögert sich Fable Fortune nun kurz vor dem Finish um wenige Tage, so dass der endgültige Termin zur Veröffentlichung auf den 25. Juli datiert wurde.

Wir möchten sicherzustellen, dass Fable Fortune gleichzeitig auf PC und Xbox One veröffentlicht wird. Um das beste Cross-Play zwischen den beiden Plattformen gewährleisten zu können, haben wir aus diesem Grund den Starttermin auf den 25. Juli verschoben.