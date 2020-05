F1 2020: Noch vor dem Virtual Grand Prix: Eine Runde auf dem Stadtkurs in Monaco

Codemasters veröffentlicht vor dem ikonischen Virtual Grand Prix auf dem Circuit de Monaco eine aufgezeichnete Runde auf dem berüchtigten Stadtkurs an der französischen Mittelmeerküste. Das Video, aufgenommen vom F1 2020-Entwicklerteam, zeigt erstmals den neu gestalteten AlphaTauri von Fahrer Pierre Gasly, der eine Runde auf der Rennstrecke fährt, die ursprünglich für das kommende Wochenende in den F1-Rennkalender eingetragen war.

Die Strecke von Monaco wird offiziell als einer der herausforderndsten Kurse im F1-Rennkalender betrachtet und erfordert mit ihren extrem engen Straßen Mut und Nerven, wenn man vom Start bis zum Ziel mit dem Fuß hart am Gas bleiben will. Die Ausführung der Strecke in F1 2020 ist ebenso anspruchsvoll und wurde, basierend auf den bereits mit F1 2019 eingeführten Neuerungen, erneut einem visuellen Update unterzogen.

An diesem Sonntag, den 24. Mai, treffen die Fahrer Charles Leclerc, Alex Albon, George Russell, Nicholas Latifi und Antonio Giovinazzi im Rahmen des Virtual Grand Prix auf dem Circuit de Monaco in F1 2019 erneut aufeinander. Die Live-Übertragung startet um 19:00 Uhr CET (18:00 Uhr BST) auf den offiziellen Formula 1-Kanälen via YouTube, Twitch, Weibo und Facebook und wird auch von weiteren internationalen Partnern übertragen.

F1 2020 in der „70 Jahre F1-Edition“ erscheint am 10. Juli 2020 für das PlayStation 4 Computer Entertainment System, die Xbox One-Produktfamilie, inklusive der Xbox One X, für Windows PC (DVD und via Steam) sowie Google Stadia. Käufer der „Schumacher-Deluxe-Edition“ erhalten zusätzliche Inhalte und drei Tage Vorabzugang.

Alle Neuigkeiten und Details zu all den neuen Features gibt es auf der Formel 1 Spiel-Webseite und via Social Media auf Instagram, Twitter, YouTube und Facebook.