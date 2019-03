F1 2019: Stelle Dich Deinen Rivalen!

Codemasters und Koch Media kündigen F1 2019, das offizielle Videospiel zur 2019 FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, für Freitag, den 28. Juni 2019 an. Das Spiel erscheint somit zwei Monate früher in der F1-Saison, pünktlich zum Rennwochenende des Großen Preises von Österreich und, entgegen den bisherigen Veröffentlichungen der letzten Jahre, noch vor den Grands Prix in Großbritannien, Deutschland und Ungarn. F1 2019 befindet sich seit zwei Jahren in der Entwicklung und stellt das anspruchsvollste Projekt in der Geschichte des F1-Franchise dar. F1 2019 erscheint für das PlayStation 4 Computer Entertainment System, die Xbox-One-Gerätefamilie inklusive der Xbox One X und PC.

Durch die enge Zusammenarbeit mit der offiziellen F1 erhalten Spieler erstmals die Möglichkeit, sich hinter das Lenkrad eines rein digitalen 2019er Musterfahrzeugs zu setzen, das von dem führenden Technik-Team der F1, unter der Leitung von Ross Brawn und Pat Symonds, einzig für das Spiel entwickelt wurde. Der Bolide, der im Mehrspieler-Modus eingesetzt werden kann, entspricht den Regeln der Saison 2019 und steht mit einer Vielzahl unterschiedlicher Design-Optionen zur Verfügung, die den Spielern einen völlig neuen Level der Personalisierung eröffnen. Frühzeitig verfügbares Marketingmaterial wird daher auch dieses Fahrzeug unter anderem auch in den Designs der offiziellen 2019 F1-Teams abbilden. Jedoch wird dieser Wagen zur nahenden Veröffentlichung gegen die offiziellen Fahrzeuge der finalen Teams getauscht werden.

F1 hat sich als das von Fans und Fachpresse am besten bewertete Racing-Game-Franchise aller Zeiten etabliert und F1 2019 ruht sich nicht auf diesen Lorbeeren aus, sondern wird eine Erfahrung bieten, die der Qualität und den Werten des Gegenstücks in der Realität entspricht. Zusätzliche neue Spielfunktionen, die im Laufe der kommenden Wochen bekanntgegeben werden, runden das perfekte Rennpaket ab. Um den Appetit der F1-Fans anzuregen, veröffentlicht Codemasters heute einen Teaser-Trailer, der den brandneuen Look des Spiels gebührend vorstellt.

„Wir sind absolut begeistert darüber, F1 2019 früher im Verlauf der Formel 1 Saison veröffentlichen zu können, so dass das Spiel zur gleichen Zeit gespielt und genossen werden kann, während sich das Gesamtbild der echten Weltmeisterschaft ausformt,“ sagt Paul Jeal, F1 Franchise Director bei Codemasters. „Unsere enge Beziehung mit der Formel 1 hat eine wichtige Rolle bei der Erreichung dieses Meilensteins für das Franchise gespielt. Als Ergänzung unseres ca. zweijährigen Entwicklungszyklus erlaubt uns dies, die Entwicklung einiger erstaunlicher neuer Funktionen und Innovationen im Franchise, bei denen wir es kaum abwarten können, diese in den kommenden Wochen mit der Community zu teilen.“

“Die hochinteressante Zusammenarbeit mit Ross Brawn und Pat Symonds hat, durch die Einbindung des Musterfahrzeugs, einen neuen Level der Spieler-Personalisierung in F1 2019 ergeben,“ sagt Lee Mather, F1 2019 Game Director bei Codemasters. „Im Rahmen der zunehmenden Erweiterung der F1-Serie ist es einfach großartig, den Spielern mehr Kontrolle und neue Möglichkeiten der Fahrzeug– sowie Fahrer-Personalisierung geben zu können. Wir können es kaum abwarten, in den kommenden Wochen endlich mehr darüber, aber auch zu den neuen Multiplayer-Funktionen erzählen zu können.“

