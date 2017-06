F1 2017: neues Gameplay veröffentlicht

In wenigen Monaten ist es soweit und die Fans der Formel 1 bekommen einen neuen Teil zum spielen. Erscheinen wird F1 2017 wie gewohnt auf PC, Playstation und XBox One. Jetzt wurde ein neues Gameplay veröffentlicht wo man erneut einen Blick auf den neuen Titel werfen kann.

Im neuen Gameplay Trailer führen uns Codemasters und KochMedia auf den Circuit Gilles-Villeneuve in Montréal, Kanada auf dem einige Rundem gedreht wurden und weitere Details zum kommenden Spiel in einem Interview veröffentlicht werden. So ist geplant das im neuen Teil der Karriere Modus intensiver gestaltet wird und in allen Bereichen Erweiterungen erhält. Es sollen ebenfalls Neuerungen im Multiplayer Modus sein sowie ein komplett neuer Meisterschaftsmodus. Die Entwickler wollen mit den klassischen Fahrezugen zudem eine andere Spielerfahrung bieten denn die Klassiker können auch im Karrieremodus verwendet werden.

„F1 2017“ wird am 25. August 2017 für die PlayStation 4, Xbox One und den PC im Handel erhältlich sein. Alle Vorbesteller können sich den 1988er McLaren MP4/4 als Bonus sichern.