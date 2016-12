Extremsportler Kevin Rolland zeigt STEEP, den neuen Hit von Ubisoft

Seit heute kann man den neuen Ubisoft Titel „STEEP“ im Handel oder digital erwerben. Wie der Name schon verrät geht es in dem Spiel „steil“ bergab. In Steep hat man die Möglichkeit mehrere Berge mit dem Snowboard, Ski, Wingsuit und Fallschirm zu erkunden. Rennen fahren und Stunts machen sind die Ziele in dem Spiel. Als Pistenjunge bekommt man die Chance eigene Strecken und Herausforderungen zu erstellen und Punkte und Zeit den anderen Spielern vorzugeben.

Nun zeigt der Freerider Kevin Rolland in einem Video von Ubisoft das Spiel STEEP und die Funktionen, die das Winterspiel bietet. Dabei bekommt man gute Eindrücke vom Spiel und lässt den ein oder anderen an ein ähnliches EA Spiel erinnern aus dem Jahre 2001.