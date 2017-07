Evil Genius 2 angekündigt

Evil Genius 2 kommt und wurde jetzt offiziell angekündigt.

Die Spiele-Schmiede hinter Sniper Elite und Battlezone, Rebellion, verrät jetzt das man an Evil Genius 2 arbeitet. „Wir sind aufgeregt und können jetzt offiziell sagen wir arbeiten an Evil Genius 2.“ Das original Evil Genius war ein PC RTS Spiel, entwickelt von Elixir Studios und wurde bereits 2004 released. Rebellion hat das Projekt 2005 übernommen, nachdem Elixir Studios geschlossen wurde. „Wir wollen es hiermit betonen“, schreibt man in einer Pressenachricht, “ dies ist kein Remastered. Evil Genius 2 wird ein voll ausgebautes Spiel und es wird nicht free-to-play werden“.

Die Firma bestätigt den Fokus auf die PC Plattform, wenn auch Konsolen und Mobile Versionen nicht vom Tisch wären. „Unser Fokus ist der PC Release, aber wie immer schauen wir auch auf die anderen Plattformen und überlegen was passen könnte und was nicht.“

Rebellion hatte schon 2013 kleine Hinweise zu einem Nachfolger gegeben als man sagte: „Wir wollten schon immer eine vollwertige PC Version entwickeln. Wir haben schon früher Konzepte bei Publishern vorgestellt, konnten aber bisher nicht die finanzielle Unterstützung erhalten die wir gebraucht hätten. Nichtsdestotrotz haben wir nach Alternativen Wegen gesucht um das Projekt zu finanzieren und haben welche gefunden. Wir werden es machen. Und das ganz bald.“

In der Pressenachricht gibt man als Gründe der Verzögerung der Ankündigung, die bereits für 2013 geplant war, größere Projekte wie Sniper Elite 3, Zombie Army Trilogy und Battlezone an. Das wäre notwendig gewesen um die Kosten für eine neues Spiel zu decken, das wäre danke dem Erfolg der Spiele auch gelungen. Trotzdem warnt der Entwickler, Evil Genius 2 ist „noch in einem sehr, sehr frühen Stadium.“

Für mehr Infos haben wir für euch das Video mit der Ankündigung hier verlinkt.