Etrian Odyssey V: Beyond the Myth – Sensenmann im Video vorgestellt

Atlus und Deep Silver haben einen neuen Trailer zu der Harbinger-Klasse aus Etrian Odyssey V: Beyond the Myth veröffentlicht. Am 17. Oktober erscheint das JRPG für Nintendo 3DS im Nintendo eShop. Eine Retail-Version erscheint am 4. November 2017.

Mit furchterregender Sense und einer geheimnisvollen Energie – bekannt als Miasma – ausgestattet, sind Harbinger nicht nur ein Sinnbild der Zerstörung, sondern jederzeit in der Lage, ihre Teammitglieder zu beschützen. Die Macht der Miasma kann jedoch nicht nur zum Schutz eingesetzt werden, sondern auch eine Schneise der Verwüstung in den Reihen der Gegner hinterlassen. Magische Rüstungen schützen Teammitglieder zum Preis ihrer kostbarer Lebensenergie vor den Attacken der Gegner, die im Gegenzug mit Krankheiten und Flüchen belegt werden können. Harbinger sind vielleicht eine unkonventionelle Klasse, aber in den richtigen Händen eine ernstzunehmende Macht.

Die Demoversion von Etrian Odyssey V: Beyond the Myth ist ab sofort im Nintendo eShop verfügbar und ermöglicht Spielern Zugang zu allen Charakteren und Klassen. Die Level-Grenze liegt bei Stufe 10 und das Labyrinth unter dem Yggdrasil-Baum kann bis zur dritten Ebene erkundet werden. Anschließend kann der gespeicherte Fortschritt in das Hauptspiel übernommen werden.

Etrian Odyssey V: Beyond the Myth-Features:

Wähle Deine eigene Odyssee – Spieler starten mit der Erstellung einer Party, um das unerforschte Labyrinth des Yggdrasil-Baums zu erkunden und können ab dort selbst bestimmen, wie sich das Abenteuer entwickelt. Die Überlebensfähigkeiten werden auf die Probe gestellt, während die Party durch verwinkelte Gänge navigiert. Grausame Gegner erfordern kluge Taktiken und in brenzligen Situationen gilt es, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Um diesen Herausforderungen gewachsen zu sein, steht Spielern die Heimatstadt Iorys offen, in der sie sich neu ausrüsten und wichtige Informationen sammeln können.

– Spieler starten mit der Erstellung einer Party, um das unerforschte Labyrinth des Yggdrasil-Baums zu erkunden und können ab dort selbst bestimmen, wie sich das Abenteuer entwickelt. Die Überlebensfähigkeiten werden auf die Probe gestellt, während die Party durch verwinkelte Gänge navigiert. Grausame Gegner erfordern kluge Taktiken und in brenzligen Situationen gilt es, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Um diesen Herausforderungen gewachsen zu sein, steht Spielern die Heimatstadt Iorys offen, in der sie sich neu ausrüsten und wichtige Informationen sammeln können. Gameplay für wahre Fährtenleser – Ein wahres Etrian Odyssey-Spiel benötigt eine gut funktionierende Karte. Neue Spieler bekommen auf dem unteren Nintendo 3DS Bildschirm alle nötigen Informationen über den Fortschritt im Labyrinth und können wichtige Orte – wie die Position von Schätzen, Gegnern und Hindernissen – markieren. Hinter jeder Biegung kann eine neue Herausforderung auf die Abenteurer warten – daher sind Notizen lebenswichtig.

– Ein wahres Etrian Odyssey-Spiel benötigt eine gut funktionierende Karte. Neue Spieler bekommen auf dem unteren Nintendo 3DS Bildschirm alle nötigen Informationen über den Fortschritt im Labyrinth und können wichtige Orte – wie die Position von Schätzen, Gegnern und Hindernissen – markieren. Hinter jeder Biegung kann eine neue Herausforderung auf die Abenteurer warten – daher sind Notizen lebenswichtig. Epische rundenbasierte Kämpfe – Auf dem Weg zur Spitze erwarten Spieler gefährliche Kreaturen und noch schrecklichere FOEs – mächtige Bossgegner. Jede Etage im Labyrinth wartet mit anspruchsvolleren rundenbasierten Kämpfen auf. Die richtige Planung ist dringend erforderlich und eine Balance in der Party-Zusammenstellung absolut notwendig, um zu überleben. Das richtige Team kann Union Attacks entfesseln, um eine Schlacht zu entscheiden.

– Auf dem Weg zur Spitze erwarten Spieler gefährliche Kreaturen und noch schrecklichere FOEs – mächtige Bossgegner. Jede Etage im Labyrinth wartet mit anspruchsvolleren rundenbasierten Kämpfen auf. Die richtige Planung ist dringend erforderlich und eine Balance in der Party-Zusammenstellung absolut notwendig, um zu überleben. Das richtige Team kann Union Attacks entfesseln, um eine Schlacht zu entscheiden. Umfangreicher Charakter-Editor – Mit vier einzigartigen Rassen, zehn unterschiedlichen Klassen, mehr Anpassungsmöglichkeiten als in jedem anderen Etrian Odyssey-Spiel und einem straffen Fähigkeiten-Baum bzw. Klassen-Fortschritt, können Spieler ihre Party nach eigenen Wünschen erschaffen.

– Mit vier einzigartigen Rassen, zehn unterschiedlichen Klassen, mehr Anpassungsmöglichkeiten als in jedem anderen Etrian Odyssey-Spiel und einem straffen Fähigkeiten-Baum bzw. Klassen-Fortschritt, können Spieler ihre Party nach eigenen Wünschen erschaffen. Magischer Grafikstil und Soundtrack – Etrian Odyssey-Zeichner Yuji Himukai und der renommierte Komponist Yuzo Koshiro kehren für Etrian Odyssey V: Beyond the Myth zurück und verleihen dem Spiel ihre Handschrift.

– Etrian Odyssey-Zeichner Yuji Himukai und der renommierte Komponist Yuzo Koshiro kehren für Etrian Odyssey V: Beyond the Myth zurück und verleihen dem Spiel ihre Handschrift. 24-Seitiges Art Book – mit wunderschönen Zeichnungen der Charaktere und Konzeptskizzen von Illustrator Yuji Humikau.

Etrian Odyssey V: Beyond the Myth erscheint im Handel zum Preis von jeweils 39,99 €. Weitere Information gibt es auf der offiziellen Webseite.