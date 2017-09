Manchmal braucht eine Gruppe nicht noch einen Schadensverteiler oder –absorber. Manchmal braucht man jemanden der die Gruppe motiviert und das Team zu einer noch tödlicheren Maschine formt. Glücklicherweise ist der gelehrte und mächtige Schamane genau das und noch mehr!

Der spirituelle Schamane ist eine Unterstützerklasse der verschiedenste Gebete nutzt, damit seine Verbündeten mehr Schaden austeilen oder einstecken können. Jenseits vom Erhöhen der Schadens- und der Verteidigungswerte, können Schamanen sogar alle diese Verstärkungen aufheben, um eine tödliche Angriffswelle gegen den Feind zu

entfesseln. In der richtigen Situation kann dieser Spielzug den Unterschied zwischen Leben und Tod ausmachen.

Für den Fall, dass Ihr es verpasst habt: Die Demoversion von Etrian Odyssey V: Beyond the Myth ist jetzt im Nintendo eShop verfügbar und ermöglicht Spielern Zugang zu allen Charakteren und Klassen. Die Level-Grenze liegt bei Stufe 10 und das Labyrinth unter dem Yggdrasil-Baum kann bis zur dritten Ebene erkundet werden. Anschließend kann der gespeicherte Fortschritt in das Hauptspiel übernommen werden.

Etrian Odyssey V: Beyond the Myth erscheint für Nintendo 3DS am 3. November 2017 im Handel zum Preis von 39,99 EUR.