ESL – Weltweit erster VR Livestream durch Partnerschaft mit SLIVER.tv und WonderWorld VR

Die ESL, das weltweit größte eSport-Unternehmen, kündigt gemeinsam mit SLIVER.tv, einer eSports 360° VR Unterhaltungsplattform der nächsten Generation, und WonderWorld VR, einem VR Produktionsstudio, eine Partnerschaft zur weltweit ersten VR Liveübertragung eines eSport-Events (ESL One New York am 1. und 2. Oktober) an.

eSports spielt mittlerweile in einer Liga mit klassischen Sportveranstaltungen, einschließlich den Olympischen Spielen, die ebenfalls in diesem Jahr die erste Virtual Reality Übertragung angeboten haben. VR und eSports ergänzen sich gegenseitig perfekt, gerade in Bezug auf die wichtige bildliche Darstellung, der starke Wettbewerbsgedanke bei CS:GO und das aufregende Gefühl, umringt von über Tausend anderer Fans im Barclays Center in New York seine Lieblingsmannschaft anzufeuern.

Es gibt eine eindeutige Verbindung zwischen eSports und VR, da die Fans der Branche sowohl technisch versiert sind, als auch gerne Geld für unvergessliche Erlebnisse ausgeben. Laut einer aktuellen Newzoo Studie, gibt es einen engen Zusammenhang zwischen einer allgemeinen Kaufabsicht und dem Interesse an eSports. Mehr als die Hälfte aller eSports Enthusiasten und 24% der gelegentlichen Zuschauer überlegen bereits, sich in naher Zukunft VR Endgeräte zu kaufen. Im Vergleich dazu fühlen sich nur 12% der gesamten Online-Bevölkerung dazu bereit.

Die ESL One New York wird die erste eSport-Veranstaltung in VR sein, die ein plattformunabhängiges Verfahren verwendet. Dadurch ist der Stream gleichermaßen auf einer Website, einem Mobilgerät oder gar über das VR Headset zu sehen. Fans aus aller Welt können entweder die SLIVER.tv Android und IOS Apps herunterladen und im mobilen Panorama-360° ansehen. Darüber hinaus können Zuschauer auch Google Cardboard verwenden oder aber direkt die SLIVER.tv Website besuchen. Für ein besonderes Erlebnis stehen die Apps von SLIVER.tv GearVR, Oculus Rift und HTC Vive Apps ebenfalls zum Download bereit, um die Inhalte in Full-VR ansehen zu können. WonderWorld VR produziert mittels Kamera in der Arena das Erlegnis aus dem Publikum heraus und SLIVER.tv wird die hauseigene LiveVRCast Technologie für die virtuelle Kameras im Spiel verwenden. Beide Funktionen sind für die gesamte Dauer der ESL One New York verfügbar.

Stuart Ewen, Produkt Manager bei der ESL: „Wir sind bereits sehr auf unseren ersten gemeinsamen ESL One New York VR Livestream mit SLIVER.tv und WonderWorld VR gespannt. Diese neue Art der Übertragung gibt den Zuschauern zu Hause einen kleinen Vorgeschmack davon, was es heißt bei einem eSport Megaevent im Stadion zu sitzen und ermöglicht eine brandneue Perspektive für CS:GO auf höchstem Niveau durch virtuelle Kameras im Spiel. Der eSport hat dem Online Videostreaming den Weg bereitet und wir könnten nicht stolzer sein, den nächsten Schritt in die Zukunft mit dieser Initiative einzuleiten.” Mitch Liu, Mitgründer und CEO von SLIVER.tv: „Wir freuen uns darauf, unsere brandneue LiveVRCast Technologie gemeinsam mit der ESL zu präsentieren. Bisher konnten Zuschauer nur aufgenommene Videos und keine Liveinhalte sehen. Die ESL One New York wird das erste Event sein, bei dem wir unsere schlüsselfertige Livestreaming Plattform für Wettbewerbe, Ligen und Mannschaften verwenden, um bekannte eSport-Titel wie CS:GO in atemberaubender 360° VR zu präsentieren.“ Simon Romanus, CEO und Gründer von WonderWorld VR: „Mit der Partnerschaft zwischen ESL, SLIVER.tv und WonderWorld VR sind wir überaus glücklich und können dadurch die Fans für unvergessliche Momente direkt in die Welt des eSports teleportieren. Wir bei WonderWorld VR reizen stets alle Möglichkeiten aus und diese einzigartige und weltweit erste Übertragung gemeinsam mit der ESL zeigt wahrhaftig, dass wir im Bereich VR an vorderster Front liegen.”

Hier geht es zur ESL One New York in VR am 1. und 2. Oktober!

Website – http://www.sliver.tv

Google Play Store – https://play.google.com/store/apps/details?id=tv.sliver.android

Apple App Store – https://itunes.apple.com/app/sliver.tv/id1122750888?mt=8

Falls Sie ein Erlebnis in der realen Welt bevorzugen, begleiten Sie uns im Barclays Center zur ESL One New York – die Tickets sind bereits verfügbar.

Quelle: Pressemail der ESL