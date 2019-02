ESL und Facebook Gaming erweitern Partnerschaft für 2019!

Die ESL kündigt heute gemeinsam mit Facebook Gaming eine Erweiterung der Partnerschaft an. Künftig können Fans alle globalen Turniere auf der Plattform schauen. Für alle kommenden Übertragungen verzichtet man jedoch auf die bisherige Exklusivität-Klausel.

Übertragungen ab sofort nicht mehr exklusiv

ESL wird von nun an die beiden Kernprodukte Intel® Extreme Masters (IEM) und ESL One, als auch die weltweit wichtigste Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) Pro League auf Facebook anbieten. Die ersten Übertragungen fingen bereits mit den regionalen Qualifikationen für das IEM Katowice Minor in CS:GO am 16. Januar 2019 an, weitere Übertragungen erfolgen zunächst bis zum Dezember 2019. Die entsprechenden Wettkämpfe werden auf Englisch in der ganzen Welt in 1080p/60fps zu sehen sein. Hingegen die ESL Pro League sowohl auf Englisch, als auch auf Portugiesisch gestreamt wird.

Interviews mit den Ralf Reichert und Leo Olebe

„ESL vereint eine weltweite Community und sorgt für die unvergesslichsten Esports-Erlebnisse, sowohl online als auch bei den bis dato größten und bedeutendsten Events“. „Wir bieten ab sofort wieder zusätzliche Plattformen und Kanäle an, um für unsere Fans die bestmögliche Auswahl bereitzustellen. Dies beinhaltet natürlich auch Facebook Gaming, um der dort stark wachsenden Zuschauerschaft den Zugang zu unserem Content zu bieten“. – Ralf Reichert, CEO der ESL.

Seit dem Startschuss der ESL Livestreams auf Facebook haben beide Partner intensiv daran gearbeitet, diverse Verbesserungen an dem bisherigen Zuschauererlebnis vorzunehmen. Sowohl die Videoqualität, als auch ein flüssiges Abspielen des Contents wurde per Update verbessert. Hinzu kam, dass man die Suchfunktion anpasste, um noch leichter das gewünschte Turnier zu finden.

„Die ESL Inhalte auf unserer Plattform zu erweitern, indem wir alle globalen Turniere hinzufügen, war nur ein logischer Schritt auf die gestiegene Nachfrage für Gaming Content auf Facebook.“ „Den ESL Fans die gewünschten Inhalte auf mehreren Plattformen zu ermöglichen war eine Forderung der Community, die wir ernst nehmen und der wir nun nachkommen. Dies ist der Grund, warum wir uns 2019 gegen eine Exklusivität entschieden haben. Wir werden auch weiterhin das Feedback der Fans mit einbeziehen, um die weltweit größte Gaming Community zu bauen.“ – Leo Olebe, Global Director Games Partnerships bei Facebook.

> Vierwerpass zur IEM Katowice 2019!

Fans können ESL Inhalte über fb.gg folgen, Facebook’s Ort für Gaming Videos. Darüber hinaus stehen weitere individuelle Seite für die IEM, ESL One und Pro League zur Verfügung: