ESL One Cologne feiert 5-jähriges Jubiläum

Die ESL verkündet heute, dass die ESL One Cologne wieder Fans aus der ganzen Welt in der LANXESS Arena begrüßen wird. Die Veranstaltung kehrt damit vom 5. bis zum 7. Juli zum fünften Mal in Deutschlands größte Multifunktionsarena ein. Diese zeigt die spannenden Kämpfe der 16 weltbesten Counter-Strike: Global Offensive Teams um 300.000 US-Dollar. In den vergangenen drei Jahren war die Veranstaltung restlos ausverkauft und bot bis zu 15.000 Besuchern ein unvergessliches Spektakel.

ESL One Cologne die Cathedral of Counter-Strike

Bevor jedoch die Teams auf der ikonischen LANXESS Arena Bühne vor Millionen Zuschauern auftreten dürfen, müssen sie die Gruppenphase vom 2. bis zum 4. Juli absolvieren. Zwei Gruppen mit jeweils acht Teams werden in einem Double-Elimination-Format gegeneinander antreten. Die Zweit- und Drittplatzierten werden zum Viertelfinale vorrücken, während die Erstplatzierten direkt im Halbfinale stehen. Regionale Qualifier für die ESL One Cologne werden bereits im März und April 2019 in Europa, Nordamerika und Asien ausgetragen.

„Die ESL One Cologne ist nach wie vor unser Heimspiel. Die Veranstaltung ist bei Fans auf der ganzen Welt bekannt und wir sind sehr stolz darauf, seit dem Debüt 2014 auf der gamescom einige der bedeutendsten CS:GO Momente in der Geschichte aufweisen zu können. Die Besucher aus den vergangenen Jahren haben die LANXESS arena zu der einzigartigen Cathedral of Counter-Strike gekürt, weswegen die Sportstätte für immer ein unvergesslicher Teil der weltweiten CS:GO Community sein wird. Wir arbeiten hart daran, ein überwältigendes Jubiläum für Zuschauer vor Ort und online zu gestalten und können es kaum erwarten, wie sich die Veranstaltung im kommenden Sommer entwickeln wird.“ – Ulrich Schulze, SVP Product bei der ESL.

Die weltweite Wahrnehmung

Die ESL One Cologne 2018 wurde in 23 verschiedenen Sprachen auf 75 Plattformen gleichzeitig übertragen. Während mit Astralis und FaZe Clan die beiden großen Favoriten für den allgegenwärtigen Intel Grand Slam bereits im Laufe des Turniers ausgeschieden sind, haben zwei Underdogs das Finale dominiert. Die Lokalmatadoren BIG sorgten für eine einmalige Atmosphäre in der „Cathedral of Counter-Strike“. Im Endeffekt unterlagen sie in einem unvergesslichen Finale gegen Natus Vincere mit 1:3.

> Unsere Eindrücke der Arena aus 2016.

Der Ticketvorverkauf für die ESL One Cologne in der LANXESS arena beginnt am 29. November um 14:00 Uhr MEZ, während der öffentliche Verkauf am 1. Dezember um 14:00 Uhr MEZ beginnt. Karten für den normalen Eintritt starten mit 23€, weiterhin gibt es noch Optionen für Wochenendtickets, Premiumtickets und private Logen. Neben dem eigentlichen Event bietet die ESL One Cologne ein attraktives Rahmenprogramm. Dieses wird vor allem auch auf dem ESL One Camp zu finden sein.

Der ESL One Cologne 2019 Ankündigungstrailer.