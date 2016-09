ESL Meisterschaft wird 15 Jahre alt und startet Jubiläumssaison

Das eSport-Unternehmen ESL kündigte heute den Start der ESL Meisterschaft Jubiläumssaison an. Seit bereits 15 aufregenden Jahren, damals noch ESL Pro, kürt die Liga in verschiedenen Etappen die Deutschen Meister verschiedener eSport-Disziplinen. In der kommenden Wintersaison begrüßt die ESL erneut die Bausparkasse Wüstenrot als deren Hauptsponsor der ESL Meisterschaft und beendet das Jahr, genau so, wie es angefangen hat, mit einem spannenden Finale in Duisburg in den Spielen Counter-Strike: Global Offensive, League of Legends und EA SPORTS FIFA 17!

Aufgrund der deutlich niedrigeren Temperaturen als zur Frühlingsmeisterschaft im März wird das Endspiel nicht in der Gießhalle ausgetragen, sondern direkt nebenan in der Gebläsehalle. Dort ist Platz für 500 Zuschauer bei gleichem nostalgischen Flair und beheizten Räumlichkeiten. So kommt am 26. und 27. November der eSport zum zweiten Mal in diesem Jahr nach Duisburg. Die ESL war allerdings bereits 2006 erstmalig hier zu Gast – damals mit den Intel Friday Night Games.

Ab dem 3. Oktober startet die ESL Meisterschaft mit der offenen Qualifikation in den Winter. Jeweils zwei Tage vor den Cups der ESL Wintermeisterschaft treten hier die Herausforderer gegeneinander an, um die acht Teilnehmer zu ermitteln, welche sich mit den besten Acht der ESL Sommermeisterschaft in den Cups messen werden.

3. Oktober, 19:00 Uhr: Swiss Qualifikation #1

5. Oktober, 19:00 Uhr: ESL Meisterschaft Cup #1

„Mit dem 15. Jubiläum der ESL Meisterschaft haben wir einen Meilenstein in der eSport-Geschichte gesetzt und möchten auch in Zukunft mit diesem traditionsreichen Format den eSport in Deutschland formen”, so Michael Bister, Head of Pro Gaming Germany bei der ESL. „Ich möchte mich an dieser Stelle besonders bei allen Fans bedanken, die uns im Laufe der Jahre immer unterstützt haben und natürlich auch bei allen, die mit der Zeit zu uns gefunden haben. Ohne eure Unterstützung könnten wir nun nicht auf 15 Jahre Erfolgsgeschichte und auf all die spannenden und emotionalen Momente zurückblicken, die uns die ESL Meisterschaft beschert hat. Dafür ein riesiges Danke.” „Seit bald 100 Jahren hilft Wüstenrot Menschen dabei, etwas aufzubauen. Das war einer der Gründe, warum wir uns entschieden haben, diese aufstrebende Community zu unterstützen. Als Partner der ESL gratulieren wir zum 15-jährigen Bestehen der Meisterschaft und blicken mit großer Spannung auf die weitere Entwicklung.”, sagt Katrin Schwartzentruber-Koch – Leiterin Brand Management der Wüstenrot & Württembergische AG.

Hier kommt ihr zum >Ticketverkauf<!