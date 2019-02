ESL aktualisiert Dachmarke durch neuer visuellen Identität

Heute kündigte die ESL einen Brand-Refresh an. Dieser soll die Werte des Unternehmens verdeutlichen und die strategische Ausrichtung der Dachmarke in der Esports-Branche unterstützen. ESL wurde mit der grundlegenden Überzeugung gegründet, dass jeder eine Chance darauf hat, seine Träume zu erfüllen. Über 19 Jahre ist ESL gemeinsam mit der Branche gewachsen und hat Ligen und Turniere für Gamer aufgebaut. Diese bieten mehr Möglichkeiten zur Teilnahme und persönlichen Entwicklung als jeder andere Sport. Das neue Brand Positioning “where everybody can be somebody” reflektiert den Grundgedanken des Unternehmens. Dieser auch bis heute in der DNA der Mitarbeiter verankert ist. Das aktualisierte Markenimage, welches gemeinsam mit der weltweiten Brand-Agentur Superunion entwickelt wurde, ist eine Metapher für den Weg zum Ziel und über sich selbst herauszuragen. Partner, Spieler und Fans heben sich so von der Masse ab.

ESL aktualisiert Dachmarke mit neuer visuellen Identität, um die grundlegenden Werte der Marke zu untermauern

ESL hat über die Jahre eine signifikante Rolle in der Gestaltung der Branche eingenommen. Dank verbesserten Übertragungen, neuen Akzenten in der Produktion und einem einmaligen Eventerlebnis, zählen Turnierserien und Ligen wie die Intel Extreme Masters, ESL One, ESL Pro League und ESL National Championships heutzutage zu den weltweit bekanntesten Ereignissen im Esport, die fortlaufend Rekorde in der Branche brechen. Esports genießt als das am schnellsten wachsende Unterhaltungssegment mit der jüngsten und begehrtesten Zielgruppe weltweite Anerkennung. Dieser Brand-Refresh ist ein wesentlicher Eckpfeiler für die Wachstumsstrategie der ESL, um bestehende und zukünftige Partner besser einzubinden. Zudem den Pfad “From Zero to Hero” in den vielen verschiedenen Turnieren und Ligen zu verdeutlichen, um weiterhin attraktiv und relevant für die stark wachsende Zielgruppe zu sein.

“Die aktualisierte ESL Identität ist mehr als ein neuer Look. Es ist ein strategisches Mittel, um ESL bei der Erfüllung der unternehmerischen Ausrichtung zu unterstützen. Einen Ort zu schaffen, ‘where everybody can be somebody’ hat unsere Gründer damals wie heute erfüllt und verdeutlicht zugleich die inspirierende Geschichte des Unternehmens” “Wir möchten einen Ort schaffen, wo jeder Fan eine Stimme hat. Wo der Pfad ‘From Zero to Hero’ so kurz wie möglich ist und Möglichkeiten endlos sind. In den kommenden Monaten werden wir unsere weiteren Produkte aktualisieren, um diese mit der neuen Dachmarke anzugleichen.” – Rodrigo Samwell, CMO bei ESL.

Zahlen und Fakten zum letzten Jahr

Im vergangenen Jahr haben mehr als 240 Millionen Menschen die Turniere und Ligen der ESL miterlebt. Sie wurden Zeuge, wie Spieler zu Stars wurden und Geschichte geschrieben haben. Mit dem Startschuss der ESL One im Januar 2018, wurden insgesamt mehr als 10 Stadion-Events in acht Ländern veranstaltet. Mehr als 12.000 Turniere und Cups spielte online auf der Amateurplattform ESL Play. Während der starken Präsenz bei den beiden Veranstaltungen in Katowice, haben 169.000 Fans die Spodek Arena zwei der bekanntesten Esports-Wettbewerbe an zwei darauffolgenden Wochenenden besucht. ESL wird Esports auch weiterhin den Menschen auf der ganzen Welt zugänglich machen. Mit der IEM und ESL One Katowice startet die Reise in 2019.

Schon das Journey Video der ESL gesehen?



Quelle: ESL PM

Bild: ESL Primary Positive