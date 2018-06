Erster Teaser zur neuen Superman Serie „Krypton“ auf SYFY

Mit Krypton holt der Sender SYFY eine heiß-erwartete Serie nach Deutschland. Diese erzählt ein unbekanntes Kapitel in der Superman-Geschichte und seiner Heimat Krypton. Damit betritt die Serie Neuland im Superhelden-Universum. Superman’s Großvater Seg-El kämpft 200 Jahre vor unserer Zeit um das Bestehen des Hauses El und gegen den baldigen Untergang seines Heimatplaneten.

Krypton Kurzinhalt

Zwei Generationen vor Superman erzählt die Serie eine Geschichte über Großvater Seg-El (gesp. Cameron Cuffe). Während der Planet politischen Unruhen ausgesetzt ist, muss Seg den Namen des Hauses El wiederherstellen und seine Liebenden beschützen. Konfrontiert durch Brainiac und Adam Strange scheint alles in eine unausweichliche Zukunft hinauszulaufen.

Executive Producer der Serie ist David S. Goyer, der verantwortlich für die Filme „Dark Knight und Man of Steel“ war. Neben Cameron Cuffe sind weitere Darsteller, wie Blake Ritson (Da Vinci’s Demons), Shaun Sipos (Vampire Diaries), Georgina Campbell (Broadchurch), Elliot Cowan (Da Vinci’s Demons), Ann Ogbomo (World War Z), Rasmus Hardiker (Your Highness), Wallis Day (Will), Aaron Pierre (Britannia) und Ian McElhinney (Game of Thrones) an der Serie beteiligt. Die Serie basiert auf den DC Charakteren von Jerry Siegel und Joe Shuster.

Im Oktober startet Krypton als deutsche TV-Premiere exklusiv auf SYFY. Eine zweite Staffel ist bereits bestätigt!

Hier ist der kurze Teaser über Opa-Superman.