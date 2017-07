Erste PlayStation4-Footage zu Sudden Strike 4 enthüllt

Kalypso Media präsentiert die Premiere des ersten Gameplay-Trailers von Sudden Strike 4 auf der PlayStation®4. Zum ersten Mal in der Geschichte der legendären RTS-Serie erscheint am 11. August 2017 der vierte Teil auf der PlayStation®4 und begeistert durch sein gefeiertes, historisch inspiriertes Strategie-Gameplay eine komplett neue Zielgruppe. Durch die Footage erhalten angehende Kommandanten einen ersten Einblick in die fein abgestimmte PlayStation®4-Steuerung, die es Spielern erlaubt, präzise Befehle an Einheiten zu erteilen.

Kalypso Media und Entwickler Kite Games bringen die Echtzeitstrategie-Legende Sudden Strike zurück: Größere Schlachtfelder, mehr Einheiten, moderne Grafik, neue Schauplätze und Kommandeure mit individuellen Fähigkeiten – taktischer und authentischer als jemals zuvor! Sudden Strike 4 erscheint für PC, PlayStation®4, Mac und Linux am 11. August 2017.

Sudden Strike 4 entsendet digitale Generäle in drei umfangreichen Kampagnen auf die Schlachtfelder des Zweiten Weltkriegs. Als Kommandeur der Briten und Amerikaner, der Deutschen oder der Sowjets dürfen über 100 unterschiedliche, authentische Einheiten in den Kampf geführt werden, darunter der deutsche Bomber Heinkel He111, der russische Panzer T-34, das britische Kampfflugzeug Hawker Typhoon oder der berühmte deutsche Panzerkampfwagen VI Tiger. Zum ersten Mal in der Geschichte der Sudden Strike-Serie können Spieler einen von neun verschiedenen historischen Befehlshabern, wie George Patton oder Bernard Montgomery wählen, die durch individuelle Fähigkeiten völlig unterschiedliche Vorgehensweisen ermöglichen.

Über 20 anspruchsvolle Missionen, der herausfordernde Skirmish-Modus und der umfangreiche Mehrspielermodus verlangen strategisches Können. Kluges und taktisches Vorgehen wird dabei über ein einzigartiges Belohnungs-System honoriert: Durch das besonders erfolgreiche Absolvieren von Missionen schalten Spieler exklusive Zusatzinhalte frei, darunter auch zahlreiche historische Filmaufnahmen aus dem Zweiten Weltkrieg.

Sudden Strike 4 bietet unzählige Möglichkeiten den Gegner zu bezwingen: So lassen sich die Schwachstellen von Panzern nutzen, Feinde in Hinterhalte locken, Häuser durch Infanteristen besetzen, Gegner-Einheiten durch geschickte Manöver einkesseln und auch zerstörerische Luftangriffe befehligen.

Features von Sudden Strike 4: