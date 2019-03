Erscheint im März: Kingdom Hearts – The Story so far

Bereits am 29. März erscheint Kingdom Hearts – The Story so far für Playstation 4. Damit geht ein großer Traum der Fans von Kingdom Hearts in Erfüllung, denn die Sammlung umfasst neun Kapitel der Geschichte.

Publisher Square Enix lässt sich dabei mit Inhalten nicht lumpen, wie die folgende Übersicht zeigt. Denn Kingdom Hearts – The Story so far enthält

KINGDOM HEARTS HD 1.5+2.5 ReMIX

● KINGDOM HEARTS FINAL MIX

● KINGDOM HEARTS Re:Chain of Memories

● KINGDOM HEARTS 358/2 Days (in HD überarbeitete Filmsequenzen)

● KINGDOM HEARTS II FINAL MIX

● KINGDOM HEARTS Birth by Sleep FINAL MIX

● KINGDOM HEARTS Re:coded (in HD überarbeitete Filmsequenzen)

KINGDOM HEARTS HD 2.8 FINAL CHAPTER PROLOGUE

● KINGDOM HEARTS Dream Drop Distance HD

● KINGDOM HEARTS 0.2 Birth by Sleep –A fragmentary passage–

● KINGDOM HEARTS χ Back Cover (Film)

Alle weiteren News zu Kingdom Hearts findet ihr hier.