Enlisted – Neuer Zweiter-Weltkriegs-Shooter vorgestellt

Mit einem etwas neueren Finanzierungsmodell versuchen sich Gaijin Entertainment und Darkflow Software an einem neuen WWII Shooter. Enlisted wurde frisch vorgestellt und was es mit dem Multiplayer-Shooter so auf sich hat, erfahrt ihr in den kommenden Zeilen.

Gaijin Entertainment, Entwickler und Publisher von War Thunder, kündigte mit Enlisted einen neuen, Squad-basierten, Multiplayer-Shooter für PC an. Das Spiel wird von Darkflow Software Studio entwickelt. Enlisted wird ein Community betriebenes Spiel mit dem Fokus auf die wichtigsten und größten Gefechte des Zweiten Weltkriegs.

Enlisted wird zunächst zwei umfangreiche Kampagnen bieten – die Schlacht von Moskau und die Landung in der Normandie. Jede Kampagne im Spiel beinhaltet mehrere Phasen einer Schlacht – diese dauerten während des Krieges mehrere Wochen, manchmal Monate. Des Weiteren werden bestimmte Charaktere und Waffen passend zu historischen Ereignissen in die Kampagnen eingebunden. Es werden auch verschiedene Spielmodi angeboten, bei denen Spieler nicht nur alleine, sondern auch zusammen mit einem Zug von Soldaten in massiven Schlachten kämpfen werden. Erbaut unter Verwendung der Dagor Engine von Gaijin Entertainment wird Enlisted großflächige Kämpfe mit bis zu 100 Spielern ermöglichen, die über ein riesiges und detailliertes Schlachtfeld mit zerstörbaren Landschaften stattfinden.

„Enlisted ist ein ehrgeiziges Unterfangen, nicht zu Vergleichen mit jedem anderen Titel, den wir je geschaffen haben. Es wird ein First Person Shooter, bei dem die Fans für die Fans entscheiden. Sie haben direkten Einfluss auf das, was wir erstellen, einschließlich Dinge wie Kampagnen, Spielmodi und auch welche Plattformen, nach dem PC, wir unterstützen „, sagte Alexander Nagorny, Produzent, Darkflow Software.

Ab sofort können Spieler die ersten beiden Kampagnen (zusammen oder einzeln) sowie Waffenpakete und einen Early Access für die geschlossene Beta erwerben, die in der zweiten Hälfte des Jahres 2017 starten wird. Exklusive Sammlerwaffen kosten von 6,99 $ bis 11,99 $, Waffe & Kampagnen Pack wird zwischen 20 und 25 $ kosten, je nachdem, welches Gewehr Sie wählen. Das größte Paket für 50 $ wird dem Käufer sowohl beide Kampagnen, alle drei Waffen und einen frühen Zugriff auf das Spiel ermöglichen.

Gaijin Entertainment wird alle Erlöse von Enlisted in die Entwicklung zusätzlicher Karten, Spielmodi und Konsolversionen reinvestieren. Der Plan ist, mit der Entwicklung einer afrikanischen Kampagne zu beginnen, sobald Enlisted 250.000 $ Umsatz generiert hat. Mit jedem weiteren erreichten Ziel werden neue Kampagnen und neue Gameplay-Features, die von Spielern durch Online-Voting gewählt werden, in die Entwicklung gehen. Mit Erreichen der 1-Million-Dollar Marke werden Konsolen-Versionen in die Entwicklung gehen.

Alle weiteren Infos findet ihr auf der Webseite von Enlisted.