Endzone – A World Apart: Neuer Feature-Trailer

Das mit Hochspannung erwartete Survival-Aufbaustrategiespiel Endzone – A World Apart erreicht mit dem heutigen Tag einen weiteren Meilenstein der vor zwei Wochen gestarteten Wunschlisten-Aktion! Innerhalb einer Woche kamen wieder etwa 10.000 neue Wishlist-Einträge hinzu, insgesamt sind es nun schon über 90.000! Somit werden wir gemeinsam mit unserem Partner, der Non-Profit-Wohltätigkeitsorganisation OneTreePlanted, weitere 500 Bäume pflanzen – aktuell also mindestens 1500! Hier die vollständige Übersicht über den Umfang der Aktion, die bis zum Steam Early Access-Release / GOG In Development-Release von Endzone – A World Apart am 02. April läuft:

Wer es nicht beim „Auf die Wunschliste packen“ belassen will, kann das Spiel zusätzlich auch über die offizielle Endzone-Webseite vorbestellen und so direkt Zugang zur Closed Beta-Version bekommen. Diese wird bis zum Start des mit Spannung erwarteten Survival-Aufbaustrategietitels in die „Early Access“-Phase bei Steam sowie „In Development“-Phase bei GOG andauern. Die Veröffentlichung von Endzone – A World Apart für Early Access und In Development bei Steam / GOG ist noch für dieses Frühjahr zum Preis von 23,99€ geplant.

Um sofort an einen der begehrten Plätze in der Closed Beta zu gelangen, können Spieler Endzone ganz einfach auf der offiziellen Webseite www.endzone.game mit Pre-Order-Discount für nur 20,99€ in der Standard Edition oder für 30,99€ im „Supporter Pack“ vorbestellen. Alternativ verlosen Publisher Assemble Entertainment und Entwickler Gentlymad auch regelmäßig Closed Beta-Zugänge unter den aktiven Mitgliedern des offiziellen Endzone-Discord-Servers.

