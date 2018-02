Elite Dangerous: Beyond – Chapter One geht Live!

Das Team von Frontier Developments hat heute den ersten der dreiteiligen Season von Elite Dangerous: Beyond auf die Live-Server released. Das Update zu Elite Dangerous: Beyond – Chapter One ist ab sofort (kostenlos) auf PC, Playstation 4 und Xbox One verfügbar.

Mit dem Update bekommt das Spiel weitere Geschwader-Missionen sowie neue Mega-Schiffe, außerdem wurde das Crime System komplett überarbeitet. Für Spieler die es lieber etwas ruhiger angehen gibt es ein neues Handels-Overlay um einfacher profitable Handelsrouten zu finden. Natürlich beinhaltet das neue Update auf Version 3.0 auch wieder jede Menge Bugfixes und weitere Verbesserungen.

Besitzer von Elite Dangerous: Horizons können ab sofort das Beyond – Chapter One Update kostenlos auf ihrer jeweiligen Plattform herunterladen. Hier findet ihr die kompletten Patch Notes.

UPDATE: Mittlerweile ist der Download auch über Steam verfügbar und hat eine Größe von 10,1 Gigabyte.

Quelle: Frontier-Development