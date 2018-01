Elite Dangerous: Beyond Beta gestartet

Die Open Beta von Elite Dangerous: Beyond – Chapter One ist für PC Spieler ab sofort verfügbar. Neugierige Piloten können sich so schon einmal Einblicke in die kommenden Inhalte und Gameplay Änderungen verschaffen.

Vor einigen Wochen kündigten die Entwickler Frontier die Open Beta bereits an. Für die PC Spieler unter uns ist es nun so weit. Die Server für die Open Beta sind ab sofort online und man kann die neusten Features ausgiebig testen. Frontier erhofft sich, damit natürlich möglichst viel Feedback von den “Testpiloten” damit man das Content-Update bis zum Release noch ordentlich verbessern kann.

Im Spiel selbst werden aktuell Neuerungen im Verbrechens und Bestrafungssystem getestet. Auch das Handelssystem, die Ruf Änderungen und Kopfgelder haben einige Überarbeitung hinter sich. Außerdem gibt es neue Missionsbelohnungen, welche man jetzt auch im Team erledigen kann.

Mit dem GalNet Audio-System hält eine Art galaktisches Radio Einzug in das Spiel. Damit können sich Spieler über die Geschehnisse in der Galaxis auf dem Laufenden halten. Wer das Add-On Elite Dangerous: Horizon besitzt, kommt außerdem in den Genuss ein neues Schiff zu testen. Der “Chieftain” von Lakon Spaceways ist ein wendiges, stark bewaffnetes Kampfschiff, das die Lücke zwischen Python und dem Federal Assault Ship schließen soll.

Der benötigte Download für die Beta von Elite Dangerous: Beyond – Chapter One beträgt ca. 14,9 Gigabyte, wie lange der Betatest läuft, wurde vom Entwickler noch nicht bekannt gegeben.

Quelle: Frontier, ED Wiki