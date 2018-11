Elgato kündigt Cam Link 4K an

Elgato hat heute die Einführung von Cam Link 4K bekannt gegeben, einer leistungsstarken Lösung, mit der DSLR-Kameras, Videokameras oder Action Cams als Hochleistungs-Webcams eingesetzt werden können.

Der Produktionswert nutzergenerierter Inhalte für das Internet nimmt kontinuierlich zu. Angesichts dessen werden traditionelle Webcams den Anforderungen an Qualität und Flexibilität nicht mehr gerecht. Mit Cam Link 4K können Content Creator ihre eigene hochwertige Kameraausrüstung verwenden, um Videoinhalte in 4K-Auflösung direkt auf ihren Computer zu übertragen und profitieren so von beachtlichen Möglichkeiten für Streaming, Aufzeichnungen und Videokonferenzen.

Verbinden Sie eine kompatible Kamera über den HDMI-Port mit dem USB-3.0-Anschluss eines Computers. Anschließend können Sie mit Cam Link 4K Videoinhalte mit äußerst geringer Latenz und in eindrucksvoller Qualität mit 4K/30 FPS (Frames pro Sekunde) oder 1080p/60 FPS erfassen. Cam Link 4K unterstützt eine Vielzahl an Anwendungen für Streaming, Videokonferenzen und Videobearbeitung, darunter OBS Studio, Discord, und Skype. So schöpfen Sie das enorme Potenzial Ihrer vorhandenen Kameraausrüstung voll aus und überbieten die Qualität traditioneller Webcam-Produktionen. Content Creator können mit erweiterten Bilddarstellungsoptionen wie alternativen Kameraobjektiven, Weitwinkel- und Nahaufnahmen, Tiefenschärfe und mehr experimentieren und so die Qualität ihrer Inhalte umfassend optimieren.

Cam Link 4K übertrifft die starke Leistung und Nutzerfreundlichkeit der ursprünglichen Cam Link-Lösung mit einer maximalen Auflösung von 4K bei 30 FpS. Zudem unterstützt die Lösung Interlacing und kann damit mit einem noch breiteren Spektrum an Kameras eingesetzt werden.

Egal ob Streaming oder das Aufzeichnen von Spielen, Reviews, Unboxings oder anderen Inhalten – Cam Link 4K vereinfacht und optimiert die Produktion und ermöglicht das Veröffentlichen eindrucksvoller, professioneller Inhalte.

Verfügbarkeit, Garantie und Preise

Elgato Cam Link 4K ist ab sofort weltweit bei allen Vertriebs- und Fachhändlern von Elgato erhältlich. Elgato Cam Link 4K ist durch eine zweijährige Garantie und das weltweite CORSAIR & Elgato-Netzwerk für Kundenservice und technischen Support abgesichert.

Kompatibilität

Eine Liste von Elgato Cam Link 4K-kompatiblen Kameras finden ihr hier.

Quelle: Elgato Pressemitteilung