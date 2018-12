Edge Of Eternity erscheint heute für Steam Early Access

Der Early-Access-Start von Edge of Eternity ist der Auftakt der ersten Release-Phase für den Titel und soll die Core-Community in den Entwicklungsprozess einbinden, bevor das Spiel zum vollen Release für PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen wird. Die aktuelle Early-Access-Version gibt Spielern Zugang zum ersten Kapitel der Geschichte, die mit großen, kostenlosen Updates regelmäßig erweitert wird. Diese werden die Spielwelt ausbauen, bereits veröffentlichte Inhalte verbessern und neue essenzielle Abschnitte der Story hinzufügen.



Was du genau in der aktuellen Early-Access-Version von Edge of Eternity erwarten kannst und was zukünftige Updates zum Spiel bringen werden, kannst du hier nachlesen.

Heiß erwartetes neues JRPG-Abenteuer, von einem neun-köpfigen Indie-Team entwickelt

Von japanischen sowie westlichen RPG-Hits beeinflusst

Die Vollversion des Spiels wird für PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen

Das Spiel wurde 2015 erfolgreich von Kickstarter-Fans finanziert und hat das Vierfache des Kickstarter-Ziels erreicht

Mit einem Soundtrack des legendären Komponisten Yasunori Mitsuda (Chrono Trigger, Xenoblade Chronicles)