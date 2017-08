Echo – Neuer Walkthrough-Trailer veröffentlicht

Ultra Ultra, ein neues Indie-Spielestudio aus Dänemark, welches sich aus vielen ehemaligen Mitarbeitern von IO Interactive zusammensetzt, hat einen kompletten Level aus ECHO als Walkthrough veröffentlicht. ECHO ist ein Third Person-Abenteuer und gleichzeitig der Debüttitel des Studios – das Spiel soll am 19. September für PC und PlayStation 4 erscheinen.

Erzählt von Ultra Ultra’s Martin Emborg, CEO und Game Director und Morten Hedegren, Spiel- und Leveldesigner, folgt das Video der Protagonistin En, während sie durch einen Palast schleicht, schießt – in einer gigantischen Struktur, die in den Tiefen des Raumes verborgen ist. Die Zuschauer können miterleben, wie Martin und Morten En in einen Raum im Palast stürmen lassen und sehen, wie der Palast Feinde namens „Echoes“ erschafft – die sich ständig entwickeln, verändern und anpassen – und dabei aus En’s Aktionen lernen. Und man somit irgendwie auch gegen seine eigenen Verhaltensmuster antritt.

Alle Infos zum Spiel findet ihr auf der offiziellen Webseite.