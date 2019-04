EA und Respawn kündigen Star Wars Jedi: Fallen Order an

Respawn Entertainment, ein Studio von Electronic Arts, hat heute im Rahmen der Star Wars Celebration in Chicago Star Wars Jedi: Fallen Order angekündigt, das am 15. November 2019 für Xbox One, PlayStation 4 und via Origin für PC erscheinen wird.

Das neue Third-Person-Action-Adventure bietet eine authentische Story, die kurz nach den Ereignissen von Star Wars: Die Rache der Sith und dem Fall der Jedi angesiedelt ist. Fans spielen einen jungen Padawan namens Cal Kestis, der von Cameron Monaghan (Shameless, Gotham) verkörpert wird. Er hat Order 66 überlebt, den Geheimbefehl des Imperators zur Eliminierung aller Jedi. Spieler müssen die Fragmente seiner Vergangenheit nutzen, um seine Ausbildung abzuschließen und die Kunst des legendären Lichtschwertes zu meistern – und gleichzeitig dem Imperium und seinen tödlichen Inquisitoren einen Schritt voraus sein.

„Viele Star Wars-Fans, darunter auch wir selbst, sind sehr an den dunklen Zeiten interessiert, und deshalb wollten wir uns auch mit dieser geheimnisvollen, gefährlichen Epoche beschäftigen“, erläutert Stig Asmussen, Game Director bei Respawn Entertainment.

„Das Team von Lucasfilm hat großartig mit uns zusammengearbeitet und geholfen, diesen Teil der Chronik, als das Imperium am Gipfel seiner Macht ist und die verbleibenden Jedi untergetaucht sind, zu erforschen und weiterzuentwickeln. Mit diesem Hintergrund haben wir ein Spiel geschaffen, dessen Nahkampf mit Lichtschwert und Macht-Fähigkeiten intensiv und spaßig ist und jedem ermöglicht, seine Jedi-Fantasien auszuleben.”

„Als Respawn mit der Idee für das Spiel an uns herangetreten ist, haben wir sie sofort unterstützt. Ein Story-basierter Singleplayer-Titel im Star Wars-Universum war genau das, was wir suchten, und wir wissen, dass auch die Fans sich so etwas gewünscht haben“, sagt Steve Blank, Director Franchise Content & Strategy bei Lucasfilm. „Die Konzentration auf Cal, der nach Order 66 wieder in die Fußstapfen eines Jedi tritt, eröffnet zahlreiche Gameplay-Möglichkeiten und interessante Story-Varianten für diesen neuen Charakter und seine Hintergrundgeschichte.“

Die Spieler treffen Cal auf Bracca, einem neuen Star Wars-Planeten und einem von mehreren neuen Schauplätzen, die mit dem Spiel eingeführt werden. Dort lebt er unbemerkt unter den Augen des Imperiums, bis er zur Flucht gezwungen wird, als er die Macht einsetzt. Unterwegs findet Cal neue Freunde wie seine geheimnisvolle Gefährtin Cere und trifft auch auf einige bekannte Gesichter. Dabei wird er stets begleitet von seinem treuen Droiden BD-1. Cals Flucht vor dem Imperium wird noch gefährlicher, da ihn die Zweite Schwester, eine der Elite-Inquisitorinnen des Imperiums, verfolgt. Sie will Cal als überlebenden Jedi vernichten. Unterstützt wird sie dabei von den furchterregenden Säuberungstrupplern – speziell ausgebildeten imperialen Streitkräften, die Jedi aufspüren und den Inquisitoren bei ihrer Arbeit helfen.

Star Wars Jedi: Fallen Order liefert intensive Star Wars-Lichtschwertgefechte, wie man sie aus den Filmen kennt. Zum Leben erweckt wird der Titel von Respawn, einem Studio, das für seine visuell beeindruckenden und technisch hochwertigen Spiele bekannt ist. Die Spieler erschaffen dank ihrer Jedi-Ausbildung mit einem innovativen Lichtschwert-Kampfsystem und Macht-Fähigkeiten verschiedene Nahkampfkombinationen. Außerdem kann in diesem Galaxis-umspannenden Abenteuer die Umgebung mit diversen Plattform- und Fortbewegungsmöglichkeiten genutzt werden, um Gegner strategisch zu überwältigen und Rätsel zu lösen. Star Wars-Fans werden bekannte Schauplätze, Waffen, Ausrüstungsobjekte und Gegner wiedererkennen und dürfen sich außerdem auf zahlreiche neue Charaktere, Orte, Kreaturen, Droiden und Gegner freuen.

Star Wars Jedi: Fallen Order ist jetzt zur Vorbestellung verfügbar. Vorbesteller erhalten einzigartige kosmetische Objekte. Weitere Einzelheiten dazu finden sich auf StarWarsJediFallenOrder.com.

Quelle: EA Pressemitteilung