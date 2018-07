EA SPORTS NHL 19 lädt Eishockey-Fans zur Open Beta ein

EA SPORTS NHL 19 lädt die Spieler heute zu einer Open Beta ein, in der sie die World of CHEL erkunden können. Diese ist eine Weiterentwicklung des bei den Fans beliebten EA SPORTS Hockey League-Modus mit einem gemeinsamen Fortschritts- und Anpassungssystem für erstellte Spieler. Außerdem können die Spieler in der Beta neben dem brandneuen NHL ONES-Spielmodus die Modi THREES Drop-In, EASHL Drop-In, Clubs und Online Versus mit den 31 aktuellen NHL-Teams ausprobieren.

Mit dem Fortschritts- und Anpassungssystem von World of CHEL gibt NHL 19 den Spielern die Freiheit, den Spieler zu erstellen und zu steuern, der sie schon immer sein wollten. In der Beta können die Spieler ihre Feldspieler mit 15 unterschiedlichen Merkmalen und 21 Spezialisierungen anpassen. Für Torhüter stehen sechs Merkmale und neun Spezialisierungen zur Verfügung. Außerdem bietet die Beta hunderte freischaltbare Objekte, wie Hoodies, Jacken, Parkas und Wollpullover, für die Schaffung eines einzigartigen Looks, der auf Lifestyle-Equipment und Outfits der Liga basiert.



Außerdem feiert Real Player Motion (RPM) Tech in NHL 19 ihr Debüt, und die Beta-Spieler haben die Möglichkeit, das realistischste Eishockey-Erlebnis in der Geschichte der Reihe hautnah zu erleben. Explosives Skating gewährt den Spielern die Kontrolle, Beschleunigung und Kreativität, die sie brauchen, um in der heutigen NHL mitzuhalten. Die Bewegungen auf dem Eis sind reaktiver denn je.

EA SPORTS NHL 19 erscheint weltweit am 14. September 2018 für Xbox One und PlayStation 4. Spieler können die NHL 19 Legend Edition oder die NHL 19 Ultimate Edition vorbestellen und zu den Ersten gehören, die sich vom zugefrorenen See zum Profi hocharbeiten, indem sie die Vollversion schon am 11. September 2018, drei Tage vor allen anderen, freischalten. EA Access-Mitglieder können im Rahmen des EA Access Play First Trial ab dem 6. September 2018 bis zu 10 Stunden lang spielen.

Die Open Beta läuft bis zum 2. August. Spieler können die Open Beta im Xbox Store oder PlayStation Store herunterladen.

Feedback zur NHL 19-Beta kann auf https://answers.ea.com/t5/NHL-19-Beta/ct-p/nhl-19-beta-en abgegeben werden.

Weitere Informationen über EA SPORTS NHL sind unter www.easports.com/de/NHL zu finden. Der EA SPORTS NHL-Community kann sich auf Facebook angeschlossen werden.