EA Play – Anthem und A Way Out angekündigt

Gleich zwei neue Spiele hatte Electronic Arts heute auf der Pressekonferenz im Rahmen des EA Play Events im Gepäck. Das erste Spiel heißt Anthem und wird derzeit von BioWare entwickelt.

Das Spiel soll für die neue Konsole Xbox Scorpio optimiert sein und wurde nur kurz angeteasert. Die vollständige Enthüllung wird am Sonntag auf der Microsoft Pressekonferenz stattfinden. Den Teaser Trailer findet ihr hier.

Das zweite Spiel das EA ankündigte heißt A Way Out und stammt von den Entwicklern der Hazelight Studios (Die Macher von Brothers: A Tale of Two Sons). A Way Out soll ausschließlich im Split Screen Modus beziehungsweise gemeinsam mit Freunden Online spielbar sein. Dabei steuert man die beiden Gefängnisinsassen Leo und Vincent und begleitet sie bei einem Versuch aus dem Gefängnis auszubrechen. Zu A Way Out gibt es einen Ankündigungs Trailer und bereits einen Trailer mit Gameplay.

A Way Out wird für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen.