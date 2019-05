EA erweitert EA Access-Abonnement-Service auf die PlayStation 4

Electronic Arts hat heute angekündigt, dass EA Access* auf die PlayStation 4 erweitert wird. Ab Juli können Spieler eine monatliche oder jährliche Mitgliedschaft über den PlayStation Store erwerben. Mit der Erweiterung auf die PlayStation 4 bietet EA seine Abonnement-Services nun auf mehr Plattformen als jeder andere Publisher an – inklusive der bereits vorhandenen Mitgliedschaftsdienste auf Xbox One sowie auf PC via Origin.

„Da wir weiterhin in digitale Dienste und Abonnement-Services investieren, ist dies die perfekte Gelegenheit, noch mehr Spielern unsere Titel auf beiden Konsolen zugänglich zu machen“, sagt Matt Bilbey, Executive Vice President of Strategic Growth. „Unser Ziel ist es, Spielern eine größere Auswahl und die Möglichkeit zu bieten, unsere Spiele so zu erleben, wie und wo sie es möchten. Wir freuen uns, den Dienst auf die PlayStation 4 zu erweitern.“

Mit der Mitgliedschaft bei EA Access erhalten Spieler Zugang zu Play First Trials und können so die meisten neuen EA-Spiele bis zu 10 Stunden lang ausprobieren. Abonnenten genießen außerdem 10 % Rabatt auf Käufe von Vollversionen, Erweiterungen, In-Game-Objekten und mehr. Darüber hinaus können Spieler in eine wachsende Bibliothek von EA-Spielen eintauchen, einschließlich der besten EA-Spiele aus Franchises wie Battlefield, EA SPORTS FIFA, STAR WARS™ Battlefront und mehr.

Spieler können sich ab Juli für 3,99 € pro Monat** anmelden, oder eine jährliche Mitgliedschaft für 24,99 €** im PlayStation Store kaufen.

Neuigkeiten zu EA Access sowie weitere Informationen gibt es unter https://www.ea.com/de-de/ea-access/ps4.

*Unterliegt bestimmten Bedingungen, Einschränkungen und Ausschlüssen. Weitere Details gibt es unter https://www.ea.com/de-de/ea-access/ps4.

**EA Access ist ein laufendes Abonnement, daher wird bis zur Kündigung des Abonnements automatisch eine wiederkehrende Abonnementgebühr in dem vom Käufer gewählten Zahlungsintervall in Rechnung gestellt.