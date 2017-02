Dungeon Rushers demnächst auch für iOS und Android

Während sich die PC’ler schon längst in Dungeon Rushers austoben können, mussten Spieler auf anderen Systemen in die Röhre gucken. Bis jetzt, denn Dungeon Rushers erscheint für mobile Endgeräte mit iOS und Android. Los geht der Spaß am 23. Februar, also in rund 3 Wochen.

Der lustige und kurzweilige Dungeon Crawler wurde speziell für Touch-Bedienung angepasst. Mit mehr als 20 Stunden Spielspaß und einem integrierten Leveleditor steht einer flotten Runde in den Tiefen der Dungeons also nichts mehr im Wege.

Weiterführende Links: