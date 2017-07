Dragon’s Dogma: Dark Arisen – Erster Trailer der Neuauflage

Nach der Ankündigung von Dragon’s Dogma: Dark Arisen für alle aktuellen Systeme hat Capcom jetzt einen ersten Trailer der überarbeiteten Version des Rollenspiels aus Fernost veröffentlicht.

Nachdem Dragon’s Dogma: Dark Arisen bereits 2012 für die letzte Konsolengeneration veröffentlicht wurde, folgt in diesem Jahr eine überarbeitete Version für PC, Playstation 4 und Xbox One. Einen konkreten Releasetermin ist uns Capcom nach wie vor schuldig. Sicher ist nur, dass das RPG irgendwann diesen Herbst erscheinen soll und bereits zum Start preislich in der Region eines Budget-Titels mit ca. 30-35€ liegen soll.

Das Remake soll mit einer verbesserten Framerate und aufpolierter Grafik in Full-HD glänzen.