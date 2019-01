Dragon’s Dogma: Dark Arisen – Demnächst für Switch

In Kürze erscheint die RPG-Perle Dragon’s Doma: Dark Arisen auch für Nintendo Switch. Per Video kündigte Capcom das Spiel an, das am 23. April dann digital und boxed erscheinen wird.

Mit dem Release auf Switch würde Capcom den Kreis der aktuellen Konsolengeneration schließen. Bereits 2016 erschein Dragon‘ Dogma: Dark Arisen für PS4 und Xbox One (hier unser Test), nachdem es 2012 schon für PS3 und Xbox 360 erschien. Die Spielversion umfasst das Grundspiel, die Erweiterung Dark Arisen, sowie alle bisherigen DLCs.