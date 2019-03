Dragon Star Varnir erscheint diesen Sommer für PlayStation

Reef Entertainment freut sich, den Release des JRPGs Dragon Star Varnir für die PlayStation 4 bekannt zu geben.

In einer Welt, in der Hexen dazu verflucht wurden, Drachen zu gebären, macht sich ein Mann auf, diese Hexen zu jagen, um im Laufe seines Abenteuers heraus zu finden, dass sein Schicksal mit dem seiner Feinde verwoben zu sein scheint. Der Spieler kämpft gegen die Drachen in spannenden rundenbasierten, Mid-Air Kampfschauplätzen. Ihn stehen dafür eine Reihe verschiedener Fähigkeiten zur Verfügung. Das Schicksal der Hexen liegt in der Hand des Spielers – soll er sie für Beute opfern oder retten? Die Entscheidungen des Spielers beeinflussen den Spielverlauf.

Über Dragon Star Varnir:

Der Ritter Zephy ist Teil eines Ordens dessen Bestimmung es ist, Hexen zu jagen. Die Menschen sagen, sie seien dazu verflucht, Drachen zu gebären. Als Zephy bei einem dieser Aufträge fast zu Tode kommt, wird er von zwei Hexen gerettet und mithilfe von Drachenblut am Leben gehalten.

Mit magischen Fähigkeiten ausgerüstet, entdeckt Zephy, dass sein Schicksal mit dem der Hexen übereinzustimmen scheint und schließt sich deren Kampf gegen das Imperium und den Hexenjägern an.