Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age erscheint 2018 in Europa und Nordamerika

In den vergangen Tagen wurde viel spekuliert ob ein Release von Dragon Quest XI in Europa und Nordamerika stattfinden wird. Nun wurde es offiziell bestätigt das ein Release für 2018 geplant sei und es den Zusatztitel „Echoes of an Elusive Age“ bekommt.

Morgen steht das Release des Titels in Japan für die Playstation 4 und den 3DS an, zudem wird an einer Umsetzung für die Switch gearbeitet aber ein Release der Switch Version gibt es bis dato noch nicht. Die Gerüchteküche brodelte das ebenso ein Release im Westen stattfinden wird. Dieses wurde nun von einer niederländischen Presseagentur bestätigt die zuständig sein wird für die Pressearbeit zu dem Titel.

nur kurze Zeit später meldete sich auch Square Enix zu Wort und bestätigte die Meldung der Agentur. Die einzige Änderung sei die westliche Version zusätzlich noch den Titel „Echoes of an Elusive Age“ erhält.