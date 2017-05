Dragon Ball Super Band 1 – Manga Review

„Endlich neue Storys aus dem DRAGON BALL-Universum! 18 Jahre nach der Beendigung von DRAGON BALL GT startete die brandneue Anime-Serie DRAGON BALL SUPER in Japan. Die gleichnamige Manga-Serie wartet sowohl mit den beliebten Hauptfiguren als auch mit Charakteren aus den neuen DRAGON BALL Z-Kinofilmen auf. Akira Toriyama und Toyotarou liefern mit DRAGON BALL SUPER die ersten neuen, schwarz-weißen Manga um Son-Goku & Co. seit Band 42 – im allerfeinsten »Toriyama-Style«. Ein Actionspaß sondergleichen, ein absolutes Muss für alle DRAGON BALL-Fans!“

Konzept & Story: Akira Toriyama

Manga: Toyotarou

Inhalt

Nachdem Son-Goku mithilfe der Menschen den bösen Boo besiegt hatte, war Frieden auf der Erde eingekehrt. Doch weit entfernt in der Galaxie ist Beerus, der Gott der Zerstörung, aufgewacht. Dieser ist auf der Suche nach einem „Saiyajin Gott“. Doch die einzigen der Saiyajins, die noch leben, wohnen auf der Erde. Son-Goku und Vegeta müssen sich dieser neuen Gefahr mit unvorstellbaren Kräften stellen. Aus einem anderen Universum erscheint ein weiterer Gott der Zerstörung, welcher sich die Super Dragon Balls unter den Nagel reißt. Beerus kriegt davon Wind und es kommt zum Kampf zwischen den stärksten Kämpfern beider Universen!

Fazit

Dragon Ball Super Band 1:Die Krieger aus dem 6. Universum ist die erste richtige Fortsetzung der beliebten Dragon Ball Serie. Die Geschichte knüpft auch direkt an die Dragon Ball Z Serie an, da zwar Akira Toriyama in der GT-Serie als kreativer Berater mitwirkte, aber diese dennoch nicht zur Originalhandlung gehört. Im neuen Handlungsstrang setzt Akira auf das alte und bewährte multiple Universen Prinzip. Was in den meisten Fällen zum Ausschlachten eines Franchises genutzt wird, welches eine abgeschlossene Geschichte besitzt, geht hier voll auf. Da Dragon Ball ohnehin schon bekannt ist für sein großes Universum und ihrer Parallelwelten, liegt es natürlich nahe, dass es nun weitere Universen neben der von Goku und seiner Freunde gibt. Hier jedoch sind sich immer zwei Universen von zwölf sehr ähnlich. So stößt man nicht auf überzogene und einfallslose Gegner, sondern viel mehr auf bekannte Rassen, wie Saiyajins und der Kaioshin. Diese unterscheiden sich nur durch ihre Geschichte und der Persönlichkeit. Der erste Band holt dabei schon viel auf. Hier wird noch mal die Geschichte „Kampf der Götter“ aufgegriffen mit einer anderen Erzählweise. Der Kampf gegen Golden Freezer wird dabei nur nebenbei erwähnt, aber darauf wird auf einer extra Seite belustigt Bezug genommen. Zwischen den Kapiteln macht Akira Toriyama des Öfteren kleine Gags über die eigene Geschichte oder dem entfallenden Material. Während dem Nachholbedarf der zwei Filme „Kampf der Götter“ und „Resurrection F“ lernt man neue Kämpfer kennen, die bereits mit Beerus und Whis vertraut sind. Diese halten eine gewisse Spannung da sie Respekt, Furcht und ein familiäres Gefühl vermitteln. Nachdem sich alle vorgestellt haben, kommt es zum ersten großen Turnier. Mit diesem Turnier ist auch Dragon Ball so zurück, wie man es von der Z-Reihe gewohnt ist. Starke Kämpfe und ein naiver Goku. Als extra gibt es noch ein Interview mit Akira Toriyama und Toyotarou zum aktuellen Dragon Ball Band!

Dragon Ball Super Band 1 vom Carlsen Manga! Verlag ist bereits erhältlich und kostet 5,99 Euro.

Vielen Dank an Carlsen für die Bereitstellung des Mangas.