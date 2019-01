Dragon Ball Side Stories: Wiedergeboren als Yamchu – Manga Review

„Auf dem Weg zu einer DRAGON BALL-Veranstaltung verunglückt ein Highschool-Schüler, als er eine Treppe hinunterfällt. Beim Aufwachen findet er sich in der DRAGON BALL-Figur Yamchu wieder. Als großer Fan der Serie weiß er über die Zukunft dieser Figur Bescheid ‒ und beschließt, die Dinge fortan in seine Hände zu nehmen und somit auf das Schicksal Yamchus Einfluss zu nehmen. Doch was bedeutet dieses Eingreifen für die anderen Mitspieler im Universum?!“

Konzept & Story: Akira Toriyama

Manga: Dragon Garow Lee

Veröffentlichung: Bereits erhältlich!

Preis: 5,00 Euro

Inhalt

Dragon Ball Side Stories: Wiedergeboren als Yamchu erzählt die Geschichte eines großen Dragon Ball Fans, der sich nach einem schweren Unfall im Körper von Yamchu wiederfindet. Tot und wiedergeboren in der Welt von Dragon Ball. Mit seinem Schicksal abgefunden versucht der Schüler im Körper eines Kämpfers es besser zu machen, als Yamchu in der DBZ-Saga selbst. Mit dem Wissen was geschehen wird, hat er die Möglichkeit den Lauf der Dinge zu verändern.

Dabei stößt er auch auf die Pflanzenmänner, die ihn im eigentlichen Verlauf der Geschichte getötet hatten. Jetzt heißt es vorbereiten und viel trainieren für den Tag an dem die Saiyajins erscheinen. Hinter der Wiedergeburt steckt mehr als gedacht. Das komplette Geschehen erstreckt sich über drei Kapitel. Mit den zwei Bonus-Kapiteln kommt der Manga auf insgesamt 144 Seiten.

Fazit

Dragon Ball Side Stories: Wiedergeboren als Yamchu ist ein außergewöhnlicher Manga. Über den Ex-Freund von Bulma werden im Netz vermehrt Späße gemacht, dass er der Punching-Bag im Dragon Ball Universum sei. Doch der neue Yamchu belehrt uns eines Besseren. Von Tag 1 im neuen Körper trainiert er bis zum Erbrechen und beeindruckt sogar die anderen aus der Z-Gruppe.

Zuerst habe ich mit einer Nebengeschichte über Yamchu gerechnet. Doch bekam mit diesem Manga eine ganz neue Interpretation der DB-Saga. Mit dem schlechten Image wird nun aufgeräumt. Die ersten Seiten dürften ungewohnt aussehen, da der Zeichenstil aus der Hand von Dragon Garow Lee klar durchkommt. Die Figuren und Handlungsvorlage von Akira Toriyama wurde im späteren Verlauf übernommen. Somit transportiert der Manga das typische Dragon Ball Feeling. Ein Muss für die DB-Sammlung!

> Review zu Dragon Ball Super Band 4.

Dragon Ball Side Stories: Wiedergeboren als Yamchu vom Carlsen Manga! Verlag ist bereits erhältlich und kostet 5,00 Euro.

Vielen Dank an Carlsen für die Bereitstellung des Mangas.