Disaster Report 4: Summer Memories erscheint 2020

NIS America freut sich die Veröffentlichung von Disaster Report 4: Summer Memories für 2020 bekannt zu geben. Das Spiel erscheint für Nintendo Switch, PlayStation 4 und PC.

Über Disaster Report 4: Summer Memories:

Als ein Erdbeben die Stadt erschüttert wird ein ruhiger Sommertag zu einer Katastrophe. Um zu überleben, muss der Spieler sich durch die verschiedenen Stadtteile bewegen. Dabei muss er immer wieder Entscheidungen treffen die das Spiel, und das Ende des Spiels auf dramatische Weise verändern.

Key-Features:

· Erst denken, dann handeln: Das Verhalten in jeder Situation muss genauestens durchdacht sein.

· Realistische Gefahren: Das Spiel und das darin vorkommende Szenario wurde in Zusammenarbeit mit dem Kobe City Fire Bureau entwickelt.

· Hindernisse an jeder Ecke: Einstürzende Gebäude und unkontrollierte Brände, an jeder Ecke warten Gefahren.