DiRT Rally 2.0 Day One Edition ab sofort im Handel erhältlich

Codemasters veröffentlicht heute die DiRT Rally 2.0 Day One Edition für PlayStation 4, die Xbox One Gerätefamilie inklusive der Xbox One X sowie Windows PC im Handel. Zur Einstimmung geht auch ein neuer Trailer an die Startlinie, der das herausragende Presse-Feedback zusammenfasst.



DiRT Rally 2.0 ist die Fortsetzung des, von Kritikern und Fans, hoch gelobten DiRT Rally aus dem Jahr 2015, die nahtlos an den Vorgänger anknüpft und durch verschiedene Verbesserungen im Spieldesign, das Fahrgefühl noch realistischer gestaltet. Neue strategische Möglichkeiten für die Spieler umfassen dabei die Wahl der richtigen Reifen abhängig vom Untergrund und der Länge der jeweiligen Strecke oder dem eigenen Fahrstil. Zusätzlich spielt die Veränderung der Untergründe im Lauf einer Rallye eine entscheidende Rolle. Ob die Startposition 20 oder 120 ist sorgt für starke Differenzen im Fahrverhalten der Vehikel, je nach Abnutzungsgrad oder Fahrbahnverschmutzung. Das Fahrzeug auf abgenutzten Strecken mit zahllosen Schlaglöchern und ausgefahrenen Spurrinnen auf der Strecke zu halten, erfordert Nerven aus Stahl. Das Gefühl die Herausforderungen, die DiRT Rally 2.0 den Spielern stellt zu meistern, ist dafür unbeschreiblich.

DiRT Rally 2.0 öffnet Spielern die gesamte Bandbreite des Rallye-Sports. So sind zur Veröffentlichung, neben zahlreichen traditionellen Rallye-Herausforderungen und historischen Modi, auch acht Strecken der 2018 FIA World Rallycross Championship im Spiel enthalten. Die Auswahl umfasst auch die neuen Strecken der Rennserie: Mettet, Silverstone und den Circuit de Barcelona – Catalunya. Um amtlich über diese Pisten bügeln zu können, stehen zudem die vier Klassen – FIA World Rallycross Championship Supercars, RX2, RX Super 1600s sowie RX Crosskarts zur Verfügung. Erstmalig in der DiRT Rally-Serie vertreten sind dabei der Renault Megane RS RX des GC Kompetition World Rallycross-Teams, der Audi S1 EKS RX quattro sowie PSRX Volkswagen Polo R Supercar des 2018 FIA World Rallycross Champions Johan Kristofferson.

DiRT Rally 2.0 erscheint am 26. Februar 2019 weltweit für PS4, Xbox One X und PC in der DiRT Rally 2.0 Day One Edition sowie in der exklusiven DiRT Rally 2.0 Deluxe Edition, die ab 22.2.2019 bei Händlern in limitierter Stückzahl vorrätig ist.

DiRT Rally 2.0 Day One Edition (solange der Vorrat reicht)

Beinhaltet den legendären Porsche 911 RGT Rally Spec sowie schnelleren Zugriff auf den Fiat 131 Abarth Rally und den Alpine Renault A110 1600 S.

DiRT Rally 2.0 Deluxe Edition (Verfügbar bei teilnehmenden Händlern)

Für besondere Liebhaber umfasst die DiRT Rally 2.0 Deluxe Edition neben dem Porsche 911 RGT Rally Spec noch weitere Boni.