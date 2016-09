Diluvion – 3D Unterwasser Abenteuer erscheint diesen Herbst

Arachnid Games gab nun auf Steam bekannt, dass das Unterwasser-Adventure Diluvion bereits diesen Herbst für PC erhältlich sein wird.

In Diluvion wurde die Menschheit nach einer großen Flut gezwungen, gefangen unter einer dicken Schicht Eis zu leben. Jahrhunderte nach dem Unglück haben sich verschiedene Zivilisationen mit ihren eigenen Kulturen und Religionen gebildet, die ständig um ihr Überleben kämpfen. Der Spieler selbst ist ein aufstrebender U-Boot-Kapitän, der auf seine erste große Reise geschickt wird, um das größte Geheimnis in der Geschichte der Menschheit zu erforschen.

Das Spiel, in dem man in einem U-Boot verschiedenste Unterwasserwelten erforscht und erkundet, soll unter anderem durch RPG Elemente und spannende Kämpfe in Echtzeit überzeugen. Als Kapitän seines Schiffes muss man darüber hinaus seine Crew vergrößern und managen, während man nach Geheimnissen und Schätzen sucht. Das eigene U-Boot und eine eigene Basis können im Laufe der Zeit verbessert werden, indem man sie zum Beispiel mit verschiedenen Waffen und Features ausstattet. Dabei muss man jederzeit serine Ressourcen im Blick haben, zu denen auch Luft und Wasser für die Mannschaft gehört. Die Crewmitglieder verfügen jeweils über verschiedene nützliche Fähigkeiten.