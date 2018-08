Die Unentbehrlichen – Jagged Alliance: Rage! erscheint diesen Herbst

Wir alle werden älter. Das ist an sich nichts Schlimmes, oder? Okay, manchmal tun vielleicht die Knie weh, wir erkennen Dinge in der Ferne nicht mehr so gut und … puh, das Herz ist auch nicht mehr so fit wie früher. Aber wir stehen jeden Morgen auf und gehen zur Arbeit. Alles ist wie immer: Wir erledigen Bösewichte, fachen gelegentlich eine Rebellion an, stürzen einen weiteren Diktator.



Genau das haben die Söldner von Jagged Alliance die letzten 20 Jahre über getan. Und jetzt haben Iwan Dolwitsch, Helmut „Grunty“ Grunther, Kyle „Shadow“ Simmons und die anderen berüchtigten Kämpfer eine neue Mission, nachdem ihr Helikopter hinter feindlichen Linien abgeschossen wurde: überleben!

In Jagged Alliance: Rage! steht man jederzeit am Rande des Zusammenbruchs. Mit mangelnder Ausrüstung und in der Unterzahl liegt es am Spieler, die erfahrenen Söldner in taktischen, rundenbasierten Missionen anzuführen und den Funken einer Revolution zu entzünden.



Jagged Alliance: Rage! wird für den PC, das PlayStation 4-Computer-Entertainment-System und die Geräte der Reihe Xbox One (einschließlich Xbox One X) entwickelt. Das Spiel erscheint im Herbst 2018 mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 19,99 € für PC und 29,99 € für Konsolen.

Jagged Alliance: Rage! ist das erste Spiel, das von HandyGames herausgegeben wird, dem neuesten Mitglied im Netzwerk von THQ Nordic. HandyGames wird als unabhängiger Publisher mit Schwerpunkt auf kleinen bis mittelgroßen Projekten und Third-Party-Indiespielen arbeiten.

Über Jagged Alliance: Rage!

Jagged Alliance ist zurück – mit einem neuen Ansatz der rundenbasierten Taktik, der Abenteuerelemente sowie den bekannten und verschrobenen Söldnern! Dieses Spin-off, das 20 Jahre nach dem ersten Jagged Alliance spielt, bietet eine Reise in die Dschungelhölle, die sowohl dem Verstand als auch dem Körper alles abverlangt!

Dieses Mal sieht man sich – nur mit ein paar Verbündeten an der Seite – einer ganzen Insel gegenüber, die von einem Drogenbaron und seiner rasenden Armee regiert wird.

Features

• Online Koop-Modus für 2 Spieler

• Komplexe rundenbasierte Taktik mit Adventure-Elementen

• Wähle aus einer Vielzahl an Taktiken von Schleichen bis zu roher Gewalt

• Starke Charaktere mit eigenen Skills, Wünschen und persönlichen Konflikten

• Rage-Skills: Besondere Charakterfähigkeiten, die dich im Verlauf des Kampfes stärker machen.

• Mächtige Kommandanten führen die feindlichen Truppen auf dem Schlachtfeld an

• Beschäftige dich mit schrecklichen experimentellen Drogen und setze sie gegen eure Feinde ein