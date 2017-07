Die Sims 4 – Konsolenversion im Anmarsch?

Bislang wurde das virtuelle Leben der Sims nur auf dem PC ausgetragen. Ein Eintrag im Microsoft Store könnte jetzt der entscheidende Hinweis sein, dass Die Sims 4 auch für Konsolen erscheinen wird.

Derzeit müssen wir allerdings noch von einem Gerücht ausgehen, denn Electronic Arts hat noch keinerlei Hinweis in Richtung einer Konsolenversion verlauten lassen. Dennoch ist jetzt im Microsoft Store Die Sims 4 als Preorder für Xbox One aufgetaucht. Der angegebene Releasetermin wird als 17. November angegeben. Gut möglich also, dass wir schon bald mit einer offiziellen Ankündigung seitens EA für PS4 und Xbox One rechnen können.

Zu Die Sims 4 im MS Store gelangt ihr über diesen Link: Die Sims 4