Die neue Corsair Hydro X Series – die besten PCs verdienen die beste Kühlung

CORSAIR, ein weltweit führender Anbieter von Gaming-Peripherie und Komponenten für Enthusiasten, gab heute die Markteinführung der mit Spannung erwarteten CORSAIR Hydro X Series bekannt. Die Produktlinie umfasst ein breites Spektrum individueller Kühlkomponenten und bietet Enthusiasten enorme Möglichkeiten beim Bau besonders leistungsstarker und herausragender PC-Systeme.

Von CPU- und Grafikkarten-Wasserblöcken über eine Pumpen-/Ausgleichsbehälter-Kombination, Anschlüsse und Schläuche bis hin zu Radiatoren und Kühlmittel bietet die Hydro X Series alles, was zum Bau spektakulärer Kühlkreisläufe benötigt wird. Die CORSAIR Hydro X Series ermöglicht niedrigere Temperaturen, eine höhere Performance und setzt dank beeindruckender RGB-Beleuchtung auch ein optisches Highlight.

Rigorose Tests und Kontrollen bürgen dabei für höchste Zuverlässigkeit und Stabilität. Die Hydro X Series ist mit sämtlichen Cases und Kühlkomponenten von CORSAIR kompatibel; in Verbund mit der CORSAIR iCUE Software lassen sich die Drehzahl von Lüfter und Pumpe regeln und die Beleuchtung nach persönlicher Vorstellung anpassen.

Die Hydro X Series kühlt moderne Desktop-CPUs mit demn XC7- und XC9-RGB-Wasserblöcken. Ein vernickelter Kühlkörper aus Kupfer, mehr als 70 hocheffiziente Mikrofinnen und vorab aufgetragene Wärmeleitpaste sorgen für eine beeindruckende Kühlleistung. Gleichzeitig kommt Ihr persönlicher Stil dank 16 einzeln ansteuerbaren RGB-LEDs und einer transparenten Durchflusskammer jederzeit zum Vorschein.

Die Wasserblöcke der XG7 RGB-Reihe sind für eine Vielzahl aktueller Grafikkarten ausgelegt, darunter auch die NVIDIA GeForce RTX 20 Series. XG7-Blöcke sind Fullcover-Lösungen mit integrierter Backplate aus Aluminium und RGB-Beleuchtung, die den Look und die Performance der Grafikkarte auf das nächste Level bringen. Durch die werkseitig aufgetragene Wärmeleitpaste und die bereits angebrachten Wärmeleitpads erfolgt die Installation schnell und einfach.

Die Pumpen-Ausgleichsbehälter-Kombination RGB XD5 sorgt mittels D5-Pumpe, einem 330 ml fassenden Ausgleichsbehälter und integriertem Fillport für einen reibungslos funktionierenden Kühlkreislauf. Zehn oberseitig angebrachte RGB-LEDs bringen den Behälter zum Leuchten, während ein mitgelieferter Temperatursensor direkt aus dem Kühlkreislauf heraus Echtzeitdaten zur Temperatur der Kühlflüssigkeit liefert.

Alle weiteren Komponenten, die zur Vervollständigung individueller Kühlsysteme benötigt werden, sind ebenfalls in der Hydro X Series zu finden: 120- bis 480-mm-Radiatoren mit Kupferkern, Acrylrohre und Schläuche, eine breite Palette an Anschlüssen mit einer Vielzahl an abgewinkelten Adaptern für unterschiedliche Schlauchführungen sowie umfassend getestete Kühlmittel in diversen Farbvarianten. Die Hydro X Series lässt sich perfekt mit einer großen Bandbreite an CORSAIR Gehäusen kombinieren und ist dank standardmäßiger G1/4-Gewinden mit den meisten auf dem Markt erhältlichen Kühlkomponenten kompatibel.

Die zentralen Komponenten der Hydro X Series sind mit beeindruckender RGB-LED-Beleuchtung ausgestattet, deren Steuerung über einen CORSAIR iCUE RGB-Controller und die CORSAIR iCUE-Software erfolgt. iCUE verbindet alle kompatiblen CORSAIR Komponenten und Peripheriegeräte über eine einzige Schnittstelle, sodass Sie synchronisierte Lichteffekte im gesamten System erzeugen oder in unterstützten Spielen eine immersive, der Spielsituation angepasste Beleuchtung realisieren können.

Die Hydro X Series setzt nicht nur in Sachen Performance und Individualisierbarkeit neue Maßstäbe, sondern eröffnet auch Enthusiasten bei der Kühlung von PC-Systemen neue Perspektiven. Der Bau eines eigenen Kühlsystems war lange ausschließlich Profis vorbehalten. Mit werksseitig angebrachter Wärmeleitpaste und Wärmeleitpads, leicht verständlichen Installationsvideos und einem eigenen Rund-um-die-Uhr-Kundendienst ist die Hydro X Series für Anfänger und Experten gleichermaßen der Königsweg zu niedrigeren Temperaturen und einem ästhetischen, individuellen Kühlsystem.

Sie möchten wissen, welche Bauteile Sie konkret für Ihr Kühlkonzept benötigen? Die Antwort liefert der neue Konfigurator auf der CORSAIR Website. Nennen Sie einfach ihre Kernkomponenten, und der Konfigurator stellt eine vollständige Teileliste der Hydro X Series für Ihren individuellen PC-Kühlkreislauf zusammen. Die Teilliste kann auch anhand zusätzlicher Präferenzen wie Overclocking angepasst werden. Anschließend kann der Konfigurator für ein bequemes Einkaufserlebnis Ihren Warenkorb automatisch mit der personalisierten Liste bestücken.

Die Hydro X Series umfasst ein breites Spektrum an hochwertigen Komponenten, mit denen sich herausragende Kühlsysteme realisieren lassen – und das so einfach wie nie zuvor. Wer sein PC-System im Hinblick auf Leistung und Stil auf eine neue Stufe heben möchte, kann mit der Hydro X Series Kühlkreisläufe nach Maß gestalten.

Verfügbarkeit, Garantie und Preise

Die CORSAIR Hydro X Series ist ab sofort direkt über den CORSAIR-Onlineshop erhältlich und kann in den kommenden Wochen weltweit über alle Vertriebs- und Fachhändler von CORSAIR bezogen werden.

Garantieinformationen zu einzelnen Produkten der CORSAIR Hydro X Series finden Sie auf der CORSAIR-Website.

Aktuelle Preisinformationen zu einzelnen Produkten der CORSAIR Hydro X Series erhalten Sie auf der CORSAIR-Website oder bei Ihrem lokalen CORSAIR-Vertriebs- oder Marketingmitarbeiter.

